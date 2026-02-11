El sector del transporte de carga en Colombia volvió a encender las alarmas tras advertir sobre la posibilidad de un nuevo paro nacional en febrero de 2026. La advertencia proviene de gremios camioneros que expresaron su inconformidad con recientes decisiones relacionadas con el transporte internacional y las condiciones logísticas en el país. Aunque hasta el momento no se ha confirmado una fecha oficial para la paralización, los representantes del sector han señalado que están dispuestos a convocar movilizaciones si el Gobierno Nacional no atiende sus reclamos. La situación genera preocupación por el posible impacto en el abastecimiento, los precios y la economía. El antecedente de anteriores paros camioneros en Colombia, que afectaron la movilidad y el suministro de alimentos y combustibles, mantiene en alerta a comerciantes, transportadores y autoridades. La principal inconformidad del gremio está relacionada con la decisión que permitiría el ingreso de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin restricciones operativas como el transbordo en frontera. Según los transportadores, esta medida afectaría la competitividad del sector nacional y podría generar desequilibrios en las condiciones de trabajo. La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) manifestó su rechazo a la medida y advirtió que, de no revisarse, podría convocar a un paro nacional. Los líderes del gremio sostienen que la apertura debe garantizar condiciones de reciprocidad y protección para los transportadores colombianos. A la discusión por el transporte internacional se suma la congestión en el puerto de Buenaventura, donde se han reportado extensos trancones que afectan la cadena logística. Los camioneros aseguran que las demoras prolongadas incrementan los costos operativos y reducen la rentabilidad del servicio. El gremio también ha señalado que las condiciones de infraestructura vial y los tiempos de espera en puertos y terminales agravan el panorama. Estos factores, combinados con la incertidumbre sobre las nuevas disposiciones, han elevado el tono de las advertencias de protesta. Hasta ahora, no existe una convocatoria oficial con fecha definida para un paro nacional en febrero de 2026. Sin embargo, los gremios han reiterado que la posibilidad sigue sobre la mesa si no se logra un acuerdo con el Gobierno. De concretarse una movilización de gran escala, podría impactar el transporte de alimentos, combustibles y mercancías en distintas regiones del país. Por ello, las próximas semanas serán clave para determinar si el diálogo entre las autoridades y el sector transportador logra evitar una nueva jornada de paro camionero en Colombia.