Paritarias calientes: las empresas ponen freno a la "inviable" demanda de los Moyano

Las cámaras empresarias quieren ponerle un freno a la demanda paritaria de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que comanda Pablo Moyano en la segunda audiencia de negociación que se desarrolla hoy desde las 14 en la sede del Ministerio de Trabajo de Callao al 100.

No obstante, la carta que juegan sobre la mesa no tiene que ver con el número de mayor impacto mediático -ese 131% de aumento anualizado que los choferes de camión esperan conseguir bajo amenaza de conflicto y que los empresarios ya califican de "excesivo"- sino con otros ítems que están en juego. En particular los que refieren a cambios en el convenio colectivo que rige la actividad.

Con miras a fijar un nuevo techo en las paritarias 2022, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que lideran Hugo y Pablo Moyano se presentó el miércoles pasado en el Ministerio de Trabajo para solicitar que se reabra la paritaria en el sector. Dato curioso, la negociación más ambiciosas del año se da en el marco de la salida del actual titular de la cartera, Claudio Moroni, y en la antesala del desembarco de Raquel 'Kelly' Olmos quien ya inició su transición.

A las cámaras empresarias que forman parte de la paritaria, por supuesto, el número de 100% extra que pide Pablo Moyano les resultó chocante. "Es una barbaridad", refutó uno de los participantes de la mesa chica de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que nuclea a cámaras y asociaciones de todo el país.

"Nuestros ajustes van de junio a julio, por año cortado, no calendario, y lo venimos haciendo en base a la inflación. Por supuesto que hay que ajustar nuevamente pero tenemos otros problemas también a considerar", añadió.

En rigor, el número dos de los camioneros habló de un 100% que complementaría el 31% negociado en abril y ya cobrado en su totalidad -el último tramo del 16% se incorporó en septiembre a los salarios- para alcanzar un monto muy por encima de la inflación que hoy se proyecta para 2022, en torno al 100%.

Acorde a la propuesta de Moyano significaría una recomposición a cobrar desde noviembre y por los próximos seis meses con lo cual, calculan, el salario irá empardando con sus tramos la escalada de la inflación salvo que se logre frenar la inercia que lo mueve. El miércoles pasado, los empresarios se limitaron a tomar nota y la negociación pasó a un cuarto intermedio que se retomará hoy.

Si bien no es un número que festejen desde las cámaras, explican que su objetivo es "cuidar el salario" pero ese no es el ítem de su mayor preocupación.





Lo que los empresarios no quieren negociar

Acorde a lo informado por Pablo Moyano en la puerta de Trabajo la semana pasada, la aspiración es lograr una suma muy por encima del 100% a la que se sumarían los aumentos de adicionales de las 18 ramas del sector y un bono de fin de año. Es específicamente esta letra chica de la demanda sindical lo que las cámaras empresarias tildan de "inviable" y lo que se ocuparon de conversar a lo largo de los últimos siete días para unificar posturas de cara a la segunda audiencia convocada para hoy.



Uno de los puntos que genera ruido es el adicional del 20% que se pretende sumar para los choferes de larga distancia. También la intención de elevar el adicional de los choferes de logística (mudanzas) del 12 al 20%. Y la reforma del denominado "ítem 185" de profesionalización que guarda relación con un 1,5% del básico a modo de contribución patronal en concepto de capacitaciones: Moyano pide sumarle medio punto más y elevarlo al 2% del básico.

Tampoco están dispuestos a firmar la demanda de remunerar ítems que hoy figuran como no remunerativos y que tienen que ver con los viáticos. Los empresarios sostienen que es "imposible remunerar lo que hoy constituyen devoluciones". Su fundamento corre por el lado de que ya hay una suma estipulada que los choferes de larga distancia cobran por kilómetros recorridos y que los de corta distancia hacen por horas.

Desde la Federación de Camioneros alegan que se trata de cifras insuficientes frente a la remarcación de precios constantes en la que está sumergida el mundo. Actualmente, los montos vigentes rondan los 1800 pesos por día -1200 pesos de gastos estipulados de comida y 600 pesos de movilidad-.

Así y todo, son puntos donde las cámaras se muestran más intransigentes en cuanto a alterar su categorización porque afirman que incide directamente sobre el "costo laboral".







La amenaza de un paro

En la puerta de Trabajo, Pablo Moyano auguró la semana pasada una negociación "dura" con las cámaras empresarias. Explicó que su propuesta busca superar el nivel de inflación proyectado. "Hoy es la primera reunión. El aumento va a regir a partir del 1 de noviembre, tenemos 20 días para discutir. Ojalá llegáramos a un acuerdo (hoy)", manifestó el número dos de Camioneros.

%uD83D%uDCCC PARITARIAS

"Pedimos un aumento del 100%, el incremento de los adicionales de las 18 Ramas y un bono de fin de año" manifestó Pablo Moyano en la puerta del Ministerio de Trabajo pic.twitter.com/5HeKnrtkbi — infocamioneros (@cgt_camioneros) October 4, 2022

Del lado empresarial aseveran que tienen disposición para alcanzar un punto intermedio y que lo firmarían hoy mismo, en la segunda audiencia pero si se revisan estos aspectos y se discute el porcentaje sobre el salario. "Sabemos que es una práctica habitual del sindicato y siempre hemos tenido diálogo para llegar a un acuerdo. Pero lo que advertimos ahora es que estamos en un contexto único", comentó otro referente del sector a El Cronista.

Señalan los faltantes de insumos que encarecen también la actividad -neumáticos, camiones y repuestos- y hasta vaticinan que en 2023 se repetirá la escasez de combustible, tal como ocurrió este año. Entienden que todo ello también debe formar parte de la ecuación de la paritaria que se discute en el Ministerio de Trabajo.