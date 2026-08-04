La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) cerró un nuevo acuerdo paritario en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) con vigencia hasta octubre de 2026.

El acuerdo establece incrementos escalonados en cuatro tramos (julio, agosto, septiembre y octubre de 2026), con cronogramas específicos para algunas actividades, e incorpora sumas no remunerativas que disminuyen progresivamente a medida que avanzan las etapas del acuerdo.

La definición llegó el jueves pasado, tras una serie de reuniones, con cuestionamientos por parte de UATRE ante el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

En la negociación participaron representantes de SRA, CRA, CONINAGRO y CAME, junto con la delegación sindical de UATRE bajo coordinación de la Comisión.

“Durante el proceso, la Uatre bregó por una verdadera recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras rurales. Sin embargo, las entidades empleadoras se negaron sistemáticamente a discutir en serio esa recomposición, en un contexto de producción agropecuaria récord”, advirtió el gremio en un duro comunicado.

“Mientras el campo atraviesa uno de sus mejores momentos productivos, las patronales optaron por cerrar filas en una oferta insuficiente, prolongando innecesariamente la negociación a lo largo de más de dos meses y ocho reuniones en la CNTA", agregó.

Por último, señaló que "este cierre no nos conforma" y ratificó el compromiso de continuar “dando la lucha en las próximas instancias paritarias, para lograr la verdadera recomposición salarial que reponga el poder adquisitivo perdido por los trabajadores y trabajadoras rurales”.

Paritaria UATRE: cuánto cobra un peón general en agosto 2026

A la espera de la escala salarial completa, el gremio precisó que el sueldo mínimo del peón general -una de las más representativas del sector agrario- subirá desde julio a $ 1.144.473, lo que representa una mejora del 4,5% respecto de junio, cuando se ubicaba en $ 1.093.000.

En agosto, esta categoría recibirá un salario básico mensual de $ 1.183.074,33 (vale aclarar que este monto será liquidado al finalizar el mes).

Para septiembre el salario básico subirá a $ 1.216.369,67, mientras que en octubre llegará a $ 1.248.297. De este modo, el aumento acumulado pactado ascenderá al 14,2% en el décimo mes del año.

Período Mensual Peón General Julio $ 1.144.473,80 Agosto $ 1.183.074,33 Septiembre $ 1.216.369,67 Octubre $ 1.248.297,96

Cómo funciona la nueva escala salarial de aumentos

El acuerdo estableció un mecanismo de actualizaciones mensuales que permite que los salarios se incrementen en forma progresiva hasta octubre 2026.

La escala tiene carácter obligatorio para todos los empleadores alcanzados por el régimen agrario, por lo que ninguna empresa puede liquidar salarios inferiores a esos montos.

Los valores mínimos fijados constituyen el piso de remuneración para cada categoría, pero pueden ser superados si corresponden adicionales por antigüedad, que puede alcanzar 1% o 1,5% anual, y la zona desfavorable con 20% de recargo.