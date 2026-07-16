La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, anunció este jueves un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales. Se trata de una actualización salarial del 1,9% correspondiente al mes de junio de 2026.

Con este reciente ajuste, los trabajadores del sector alcanzan un incremento acumulado del 16,8% durante los primeros seis meses del año. Este porcentaje se calcula sobre la base de los sueldos vigentes a diciembre de 2025.

El dato clave que miran los empleados es el nuevo piso de ingresos . Tras la firma del documento, el salario inicial de un trabajador bancario se consolida y supera holgadamente la barrera de los 2,4 millones de pesos.

En detalle, la remuneración básica quedó fijada en $2.412.128,22. A este monto se le debe sumar el adicional correspondiente a la Participación en las Ganancias (ROE), fijado en $ 69.727,10, lo que conforma un ingreso mínimo total de $ 2.481.855,32.

Por otro lado, el sindicato también actualizó el tradicional piso del bono por el Día del Bancario. El monto mínimo a cobrar por este concepto, clave para el rubro, será de $ 2.150.328,87, una cifra que continuará ajustándose con las próximas revisiones.

En cuanto al futuro inmediato, el comunicado oficial señala que el actual esquema de actualización se mantendrá durante julio y agosto. Las partes ya se comprometieron a retomar formalmente la mesa de negociaciones en la segunda quincena de septiembre.

El sindicato publicará en las próximas horas cómo quedan todas las escalas salariales del sector.