Visitarán casa por casa con personal administrativo para verificar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia .

El Gobierno de Colombia ha expuesto sus métodos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, que contemplan visitas a domicilio para validar la existencia y situación de los receptores de beneficios estatales.

Se trata de una medida que se enmarca en la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos .

La normativa se incorpora a una creciente demanda en los controles de los programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las entidades pensionales del Estado, en el contexto de la expansión del sistema de protección social.

Esta acción representa un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y la eficiencia en la distribución de recursos públicos, garantizando que las transferencias monetarias sean destinadas exclusivamente a aquellos que cumplen con los requisitos legales.

En los años recientes, se han identificado deficiencias en las bases de datos y registros que permitieron pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen con los criterios actuales, lo que ha generado desconfianza en diversos sectores de la ciudadanía y una solicitud de un mayor control.

¿De qué manera se realiza el operativo casa por casa?

En paralelo, se refuerzan los intercambios de datos administrativos entre entidades públicas para identificar inconsistencias, sobre todo en programas donde el riesgo de pagos indebidos es elevado debido a la dispersión geográfica y problemáticas relacionadas con la identificación digital.

Confirmaron que visitarán casa por casa con personal administrativo para inspeccionar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia. Anna Bizon

El plan del Gobierno de Colombia incluye que equipos técnicos y administrativos del Estado realicen recorridos por sectores urbanos y rurales para verificar in situ la existencia de los beneficiarios de pensiones y subsidios.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, disminuyendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

El objetivo principal es contrastar la información de las bases de datos con la realidad, validando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

¿Quiénes son los beneficiarios del operativo de pensiones y subsidios?

El operativo contempla, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones junto con otros regímenes especiales.

junto con otros regímenes especiales. Adultos mayores que reciben subsidios en el marco de programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social .

. Personas en situación de vulnerabilidad que obtienen ayudas monetarias periódicas del Estado.

¿Qué herramientas utiliza Colombia para prevenir errores administrativos?

Cuando los equipos de verificación identifican pagos que no debieron realizarse —por ejemplo, a personas que han fallecido o a quienes no cumplen con los requisitos— las entidades responsables proceden a suspender el beneficio hasta que se aclare la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Asimismo, se llevan a cabo auditorías internas y externas para examinar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Este proceso tiene como finalidad reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un periodo de creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué instrumentos utiliza el Gobierno de Colombia para prevenir errores administrativos?

El Gobierno está realizando un operativo de campo, mientras avanza en la integración y modernización de bases de datos públicas. Además, se trabaja en la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que implica la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Acciones del Gobierno para garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos

El Gobierno también implementará formaciones a los funcionarios responsables de la verificación con el fin de mejorar la identificación de beneficiarios y asegurar la adecuada aplicación de los criterios.

Adicionalmente, se proponen colaboraciones con organizaciones comunitarias para facilitar el proceso de verificación en zonas rurales, aumentando así la confianza de la ciudadanía en los beneficios estatales.

Gobierno de Colombia moderniza verificación: tiempo real hoy

El Gobierno de Colombia también implementa capacitaciones para el personal encargado de la verificación, garantizando un manejo adecuado de la información y un trato respetuoso a los beneficiarios.

Las entidades trabajan en la creación de protocolos que aseguran una respuesta rápida ante cualquier inconsistencia detectada, mejorando la confianza de la ciudadanía en los programas sociales.