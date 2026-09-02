La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional Capital confirmó que la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, homologó el acuerdo salarial y sus escalas.

A través de este acto administrativo, el Estado nacional declaró formal el acuerdo salarial y sus correspondientes escalas, enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75 (Rama 17). El entendimiento había sido alcanzado entre la UOMRA y las cámaras patronales del sector: ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR y AFAC.

Acuerdo UOM: los puntos clave de la resolución

A través de un comunicado emitido este martes, el sindicato detalló tres ejes centrales que se desprenden de la homologación:

Exigibilidad legal e inmediata: el pago de los incrementos y las escalas pactadas pasa a ser de estricto y obligatorio cumplimiento para la totalidad de las empresas de la actividad.

Resguardo de la base salarial: la resolución convalida la Cláusula Quinta del acuerdo, referida a la fijación de la base salarial de referencia que se aplicará a partir de abril de 2027.

Protección de derechos convenidos: ratifican el marco legal vigente respecto de los aportes convencionales, el encuadre de categorías y los beneficios de la obra social.

Fuente: Freepik Fuente: Freepik

El gremio precisó que las escalas salariales homologadas en su totalidad ya están a disposición de las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los afiliados, tanto en la sede de la Seccional Capital como a través de sus canales oficiales.

Paritaria UOM: de cuánto es el aumento

Dado que el sindicato metalúrgico se encuentra intervenido desde hace varios meses, por la parte sindical el documento llevó la firma de las autoridades a cargo de la intervención de la UOM.

En tanto, por el sector empresario, el acuerdo se cerró con la Cámara Argentina del Acero, el Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos Argentinos y la empresa Siderca SAIC (del Grupo Techint).

Según el esquema acordado, la recomposición salarial se aplicará en dos tramos durante lo que resta del año, estructurado a través de sumas no remunerativas.

La suba se liquidará de la siguiente manera:

Agosto, septiembre y octubre: aumento no remunerativo del 6% .

Noviembre y diciembre: un segundo incremento del 6%, de carácter no acumulativo.

Asimismo, y para dar previsibilidad a la estructura salarial a largo plazo, las partes acordaron que los nuevos salarios básicos de convenio —con estas sumas ya incorporadas de forma definitiva— entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2027.

La nueva escala salarial: cuánto cobra un siderúrgico

Con la homologación ya oficializada, las empresas tienen la obligación legal de liquidar los haberes con las nuevas escalas sin dilaciones.

De acuerdo con la planilla incorporada al acta oficial, los salarios básicos de referencia para los trabajadores de la Rama 21 quedan conformados de la siguiente manera: