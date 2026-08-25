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Los empleados de Comercio percibirán con sus salarios de septiembre el último tramo del esquema de aumentos acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).
En un contexto donde el consumo en supermercados muestra signos de fatiga —con caídas reales de hasta el 3,1% según datos sectoriales—, la actualización de las escalas busca ponerle un piso a la pérdida de poder adquisitivo de la actividad más numerosa del sector privado.
El acuerdo para el CCT 130/75, refrendado por las cámaras empresariales (CAC, CAME y UDECA), estableció una recomposición del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, fragmentada en tres subas no acumulativas del 1,9% cada una.
¿Cómo se calcula el sueldo de septiembre?
El incremento de este mes se aplica sobre la base de los básicos de junio de 2026, sumado a las sumas no remunerativas que se encontraban vigentes en ese momento.
Es importante destacar que en la liquidación de este mes ya no impactará el bono extraordinario de $ 50.000 (Suma No Remunerativa Única), cuya última cuota de $ 25.000 fue abonada durante agosto. Esto podría generar que, a pesar del aumento del 1,9% en el básico, el monto final “de bolsillo” sea percibido con variaciones mínimas respecto al mes anterior.
Escala salarial Comercio: categorías y montos para septiembre 2026
A continuación, el detalle de los básicos iniciales (remunerativo + suma no remunerativa de $ 120.000) por categoría:
Maestranza
- Categoría A: $ 1.303.900
- Categoría B: $ 1.307.292
- Categoría C: $ 1.319.176
Administración
- Categoría A: $ 1.316.632
- Categoría B: $ 1.321.729
- Categoría C: $ 1.326.821
- Categoría D: $ 1.342.103
- Categoría E: $ 1.354.836
- Categoría F: $ 1.373.514
Cajeros
- Categoría A: $ 1.320.875
- Categoría B: $ 1.326.821
- Categoría C: $ 1.334.462
Personal auxiliar
- Categoría A: $ 1.320.875
- Categoría B: $ 1.329.365
- Categoría C: $ 1.357.383
Auxiliar especializado
- Categoría A: $ 1.331.067
- Categoría B: $ 1.346.346
Vendedores
- Categoría A: $ 1.320.875
- Categoría B: $ 1.346.349
- Categoría C: $ 1.354.836
- Categoría D: $ 1.373.514
Sumas no remunerativas: el cronograma de “blanqueo”
Uno de los puntos clave del acuerdo liderado por Armando Cavalieri es la permanencia de la suma fija de $ 120.000 con carácter no remunerativo. Sin embargo, el texto ya prevé su incorporación gradual al sueldo básico para evitar un salto brusco en las cargas patronales:
- Diciembre 2026 a mayo 2027: se integrarán $20.000 mensuales al básico.
- Efecto: esta transición no aumenta el sueldo total, pero sí modifica la base sobre la cual se calculan otros aportes y beneficios, mejorando la calidad del salario.
Los valores de la escala anterior son los mínimos garantizados. A estos se les debe sumar:
- Antigüedad: 1% por cada año trabajado (aplicable tanto sobre el básico como sobre la suma no remunerativa).
- Presentismo: adicional del 8,33% (Art. 40 CCT 130/75).
- Manejo de caja: un plus específico para los trabajadores de dicha categoría.