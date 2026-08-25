Los empleados de Comercio percibirán con sus salarios de septiembre el último tramo del esquema de aumentos acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

En un contexto donde el consumo en supermercados muestra signos de fatiga —con caídas reales de hasta el 3,1% según datos sectoriales—, la actualización de las escalas busca ponerle un piso a la pérdida de poder adquisitivo de la actividad más numerosa del sector privado.

El acuerdo para el CCT 130/75, refrendado por las cámaras empresariales (CAC, CAME y UDECA), estableció una recomposición del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, fragmentada en tres subas no acumulativas del 1,9% cada una.

¿Cómo se calcula el sueldo de septiembre?

El incremento de este mes se aplica sobre la base de los básicos de junio de 2026, sumado a las sumas no remunerativas que se encontraban vigentes en ese momento.

Es importante destacar que en la liquidación de este mes ya no impactará el bono extraordinario de $ 50.000 (Suma No Remunerativa Única), cuya última cuota de $ 25.000 fue abonada durante agosto. Esto podría generar que, a pesar del aumento del 1,9% en el básico, el monto final “de bolsillo” sea percibido con variaciones mínimas respecto al mes anterior.

Nuevo aumento para empleados de comercio

Escala salarial Comercio: categorías y montos para septiembre 2026

A continuación, el detalle de los básicos iniciales (remunerativo + suma no remunerativa de $ 120.000) por categoría:

Maestranza

Categoría A: $ 1.303.900

Categoría B: $ 1.307.292

Categoría C: $ 1.319.176

Administración

Categoría A: $ 1.316.632

Categoría B: $ 1.321.729

Categoría C: $ 1.326.821

Categoría D: $ 1.342.103

Categoría E: $ 1.354.836

Categoría F: $ 1.373.514

Cajeros

Categoría A: $ 1.320.875

Categoría B: $ 1.326.821

Categoría C: $ 1.334.462

Personal auxiliar

Categoría A: $ 1.320.875

Categoría B: $ 1.329.365

Categoría C: $ 1.357.383

Auxiliar especializado

Categoría A: $ 1.331.067

Categoría B: $ 1.346.346

Vendedores

Categoría A: $ 1.320.875

Categoría B: $ 1.346.349

Categoría C: $ 1.354.836

Categoría D: $ 1.373.514

Sumas no remunerativas: el cronograma de “blanqueo”

Uno de los puntos clave del acuerdo liderado por Armando Cavalieri es la permanencia de la suma fija de $ 120.000 con carácter no remunerativo. Sin embargo, el texto ya prevé su incorporación gradual al sueldo básico para evitar un salto brusco en las cargas patronales:

Diciembre 2026 a mayo 2027: se integrarán $20.000 mensuales al básico.

Efecto: esta transición no aumenta el sueldo total, pero sí modifica la base sobre la cual se calculan otros aportes y beneficios, mejorando la calidad del salario.

Los valores de la escala anterior son los mínimos garantizados. A estos se les debe sumar: