La Ciudad de Buenos Aires se ha situado en la primera posición del ranking mundial de destinos turísticos más atractivos del año, conforme a los Wanderlust Reader Awards 2025, organizados por la revista británica especializada en viajes Wanderlust.

Este triunfo constituye un hito notable para la capital argentina, que logra, por primera vez, obtener el liderazgo en este prestigioso listado.

Buenos Aires fue elegida como la mejor ciudad para visitar

El reconocimiento se obtuvo tras una votación que convocó a más de 200.000 lectores de diversas partes del mundo y se anunció en una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres.

Orgullo nacional: una ciudad argentina fue elegida como la más atractiva del mundo para visitar en 2026 (foto: archivo).

En la edición anterior, Buenos Aires había ocupado la sexta posición, lo cual evidencia un avance significativo en la percepción internacional del destino.

Descubre por qué Buenos Aires es un imán turístico: hospitalidad, cultura y gastronomía

El informe resalta la hospitalidad de los porteños, el valor del patrimonio arquitectónico y la vida nocturna, los cuales continúan siendo algunos de los principales atractivos para los visitantes.

La revista enfatiza diversos elementos que explican el crecimiento de la ciudad en el ranking:

La energía creativa de sus barrios , con propuestas culturales que se actualizan de manera continua.

, con propuestas culturales que se actualizan de manera continua. El resurgimiento de las milongas y salas de tango , que atraen tanto a turistas como a residentes locales.

, que atraen tanto a turistas como a residentes locales. La nueva generación de chefs , que redefine la cocina argentina con alternativas innovadoras.

, que redefine la cocina argentina con alternativas innovadoras. La diversidad de actividades durante todo el año, con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos.

Orgullo nacional: una ciudad de Argentina fue elegida como la más encantadora del mundo para visitar en 2026 Fuente: Shutterstock

Buenos Aires: premio y reconocimiento en turismo internacional

Desde la organización Visit Buenos Aires, dedicada a la promoción turística de la ciudad, celebraron el premio como un reconocimiento al esfuerzo constante en posicionar a la capital como un destino de clase mundial.

“El reconocimiento de este tipo contribuye a mantener el interés de turistas de distintas partes del mundo y a fortalecer la marca Buenos Aires en el mapa global”, afirmaron desde la entidad.

El galardón también respalda la estrategia de internacionalización que implementa el Gobierno porteño, centrada en atraer visitantes que buscan experiencias auténticas, culturales y gastronómicas.

Clasificación de destinos: Japón, Italia y Estambul sobresalen

Además de Buenos Aires, el ranking resaltó a Japón como el país más atractivo del mundo, Italia como el destino europeo más destacado y Estambul como la ciudad más anhelada de Europa.

La revista Wanderlust, con más de 238.000 lectores y uno de los podcasts de viajes con mayor audiencia, lleva 24 años reconociendo los destinos más votados por su comunidad internacional.

Aumento del 20% en ocupación hotelera en Buenos Aires

La ciudad se prepara para recibir a un mayor número de visitantes, quienes podrán disfrutar de sus diversas ofertas y experiencias únicas.

Con una infraestructura en crecimiento y un enfoque renovado en la promoción de la cultura porteña, Buenos Aires se posiciona firmemente como un destino imperdible para quienes buscan explorar la riqueza de la capital argentina.

Este reconocimiento no solo eleva el perfil de Buenos Aires en el ámbito turístico, sino que también potencia su imagen como un centro cultural y gastronómico en constante evolución.

Asimismo, los actores del sector turístico ven en este premio una oportunidad para seguir trabajando en el desarrollo de nuevas propuestas que enriquezcan la estadía de los turistas.

La votación para el ranking incluyó a viajeros de más de 100 países, reflejando la creciente popularidad de la ciudad como destino turístico global en los últimos años.Además, el aumento en el turismo ha impulsado la creación de nuevos festivales y eventos que resaltan la cultura local, fortaleciendo la economía y la identidad de Buenos Aires.