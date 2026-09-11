El potencial exportador de Vaca Muerta estuvo históricamente asociado casi exclusivamente al petróleo y al gas natural, pero el crecimiento de la producción está impulsando otro negocio menos conocido, pero con un enorme potencial.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una mezcla de propano y butano que se obtiene durante el procesamiento del gas natural y que se utiliza tanto para abastecer hogares sin red de gas como para industrias y distintos usos energéticos.

A medida que aumenta la producción de shale en Neuquén, también crece la disponibilidad de este combustible, que hoy comienza a perfilarse como una nueva fuente de exportaciones para el país.

Esa fue una de las principales conclusiones del Seminario Internacional de GLP organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, donde ejecutivos de YPF, TGS, SACDE, funcionarios nacionales y especialistas internacionales coincidieron en que Argentina podría convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de este producto.

De un subproducto a un nuevo negocio exportador

El crecimiento de Vaca Muerta no sólo incrementa la producción de petróleo y gas natural. También genera mayores volúmenes de líquidos asociados, entre ellos el GLP.

“El desarrollo de Vaca Muerta, en petróleo y gas natural, abre una oportunidad muy significativa para los líquidos asociados. El desafío no es solo garantizar el abastecimiento interno, sino agregar valor y construir una plataforma exportadora eficiente ”, sostuvo Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Los números muestran que ese proceso ya comenzó. Según explicó Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, durante 2025 Argentina produjo 3 millones de toneladas de GLP, el mayor volumen en dos décadas. De ese total, 1,6 millones de toneladas se exportaron, generando alrededor de US$ 700 millones.

“No es una hipótesis de exportación, es una realidad con datos, no promesas”, afirmó el funcionario.

El objetivo: entrar al podio mundial

Pedro Locreille, director de Midstream Gas & GLP de YPF, estimó que Argentina podría pasar del puesto 14 actual a ubicarse entre el quinto y el séptimo exportador mundial de GLP durante la próxima década.

“Argentina pasará a ser el séptimo exportador de GLP del planeta en 2031. El país tiene el potencial de sumar siete millones de toneladas de GLP y pasar del puesto 14 actual a estar entre el puesto 5 y 7 del podio internacional de exportadores”, señaló.

Según el ejecutivo, hacia 2032 la producción nacional alcanzaría 8,9 millones de toneladas anuales, lo que obligará a buscar nuevos mercados fuera de la región.

“Nuestro país emerge como el único polo excedentario en América Latina con capacidad de reordenar los flujos continentales y deberá buscar colocar sus saldos en mercados de África, India y Asia”, agregó.

El desafío ya no es producir, sino transportar

Si hay un punto en el que coincidieron prácticamente todos los expositores fue que el principal cuello de botella dejó de estar en la producción.

Ahora el desafío pasa por la infraestructura necesaria para procesar, transportar y exportar esos mayores volúmenes.

Oscar Sardi, CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS), explicó que la expansión de Vaca Muerta requiere nuevas obras para evacuar la producción y mencionó el desarrollo del proyecto integral de NGLs, que contempla una red de captación, una planta de procesamiento, un poliducto hasta Bahía Blanca, instalaciones de fraccionamiento y una nueva terminal portuaria.

“Se trata de un proyecto realmente importante que demandará cuatro años de ejecución, generará 4.000 empleos directos, 15.000 indirectos y permitirá exportaciones por alrededor de US$ 1.200 millones anuales” Oscar Sardi

La necesidad de ampliar la infraestructura también aparece en el informe elaborado para el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que identifica a la logística y al transporte como uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento de Vaca Muerta, a medida que la producción supera la capacidad de evacuación existente.

La exportación de Vaca Muerta: Brasil hoy, Asia mañana

El mercado regional seguirá siendo el principal destino del GLP argentino en los próximos años.

Actualmente Brasil ya recibe una parte importante de esas exportaciones y aparece como el comprador natural por cercanía geográfica. Sin embargo, el crecimiento proyectado obligará a mirar mucho más lejos.

Julio Faldin, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de ARGUS, recordó que el 60% de toda la demanda mundial de GLP se concentra en Asia-Pacífico, principalmente en China e India.

“Con todos los proyectos en marcha, Argentina estará alcanzando los 8 millones de toneladas anuales hacia 2040, lo que la posicionará entre los cinco principales exportadores globales”, sostuvo.