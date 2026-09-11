Vaca Muerta encontró otro negocio: el nuevo combustible que puede llevar a la Argentina al top 5 mundial
Cuando la explotación de la roca de Vaca Muerta avanza, diversos negocios alternativos comienzan a desplegarse y, entre ellos, aparece el del GLP. Cuáles son las oportunidades en torno a un nuevo producto que puede despegar en el mediano plazo.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 11 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.