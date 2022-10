Para Jaime Durán Barba, si Mauricio Macri no compite en 2023 debería ir por las Naciones Unidas

El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba, uno de los legendarios gurúes del PRO, consideró que el ex Presidente Mauricio Macri debe ir por su revancha en una eventual candidatura en 2023. No obstante, afirmó que en caso de no conseguirlo, entonces debería ir por un puesto de trascendencia global.

"Mi impresión es que Macri busca la candidatura y me parece legítimo. No creo que para Macri sea necesario hacer tanto jaleo para tener importancia dentro del PRO: es el fundador", expresó Durán Barba en una entrevista con Radio Rivadavia.

En ese sentido, indicó que el candidato de Juntos por el Cambio debe salir de elecciones internas y "que el que gane gane y los demás apoyen". Desde dentro de a coalición, hay quienes sostienen que si el ex Presidente se postula, algunos dirigentes como Patricia Bullrich darían un paso al costado automáticamente. Mientras que otros, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, iría a una interna con él.

Así y todo, el consultor ecuatoriano expresó que la Jefatura de Estado no tiene por qué ser el techo para Macri. Por el contario, si no consigue volver a la Casa Rosada en 2023, Durán Barba sugirió que debería ir por un puesto de liderazgo internacional y "posicionarse para ser secretario general de las Naciones Unidas".

"Me lo imagino a un Macri, si no es Presidente, posicionándose para las Naciones Unidas. Toca ahora que un latinoamericano sea secretario general y Macri sería ideal para este tipo de posición", añadió Durán Barba.

El líder de Juntos por el Cambio volvió hace unos días de una gira internacional que lo llevó a participar de varios foros -como suele hacerlo desde su salida del poder- donde volvió a insistir con su decisión de enterrar el populismo en su país y América latina a partir de 2023.

También se ha expresado, como lo ha hecho en el pasado, respecto al posicionamiento de la Argentina frente a Venezuela y Rusia en el marco de las Naciones Unidas.





Internas

Durán Barba señaló que "las cosas no están muy bien en la oposición" y remarcó que "los políticos tienen un ego demasiado grande y es hora de bajar un poco el culto a la propia personalidad, dialogar y entender que hay diversos grupos, diversas personas y ninguno tiene el monopolio de la verdad".

Además, el ecuatoriano también se refirió a la polémica que se generó en Juntos por el Cambio por las críticas que hizo el diputado nacional de la UCR Facundo Manes al líder del PRO: "Nadie puede atacarle a Macri por el tema del espionaje, que fue un invento disparatado de los kirchneristas y fue desestimado por la Justicia. Una cosa es disentir y otra es calumniar".

Por otra parte, el consultor político planteó que "el kirchnerismo no acaba de entender cuándo es Gobierno y cuándo es oposición y sigue agitando al país cuando es Gobierno". "Es absurdo que un Gobierno esté promoviendo el caos en una época en la cual todo puede volar en pedazos, porque la sociedad occidental actual está en una situación crítica y el Gobierno no debe jugar con fuego en un bosque seco", analizó.

Y concluyó: "Estamos en un momento de crisis profunda de las democracias representativas de occidente. No he visto otro Gobierno que juegue con tanto entusiasmo con locuras como el Gobierno argentino".