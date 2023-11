Un debate decisivo, la guerra del fútbol y la pelea por el 10% de los votos entre Massa y Milei

Cuentan periodistas del showbusiness que antes de su reciente boda la modelo Nicole Neumann y el piloto Manuel Urcera firmaron un acuerdo prenupcial. La desconfianza gana incluso en el terreno del amor, ¿por qué no la habría en alianzas políticas en una Argentina donde las promesas de campaña se modificaron entre las PASO y la elección general y volvieron a cambiarse camino al balotaje? ¿Servirá el último debate como una instancia para dejar plasmado en formato televisivo lo que cada candidato, Sergio Massa y Javier Milei, prometen hacer para cambiarle la vida a los argentinos?

Ya en la previa arrancó la desconfianza aún con reglamento firmado entre las partes. Se prohibió el uso de machetes. A los candidatos se les prohibió leer. Sólo se habilitó el uso de papel y lapicera para tomar notas. Y hubo que pactar hasta el movimiento de las cámaras y las luces que iluminan a cada candidato.

A último momento Milei encontró una rendija para la queja. Reclamó precisión sobre la alternancia e interrupciones durante el debate. Unas 72hs antes acudieron a la Cámara Electoral dirigentes cercanos a Mauricio Macri asumiendo la representación del libertario. Aprovechó Juan Manuel Olmos como apoderado de UP y exigió en un comunicado que no se cambien las reglas. O sea, ni un papel firmado fue suficiente para aquietar ánimos.

Milei prepara el terreno para denunciar fraude si la elección del próximo domingo resultara ajustada. ¿Será una estrategia o será real su desconfianza? ¿O será la manera de justificar el acercamiento a una parte de Juntos por el Cambio?

El peronismo hace rato perdió una batalla cultural que lo pone bajo sospecha aún con un sistema electoral de probada transparencia y eficacia. No se midió con la misma vara la desprolijidad de la boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires. En Pinamar fue Unión por la Patria la fuerza que, como en La Plata lo hizo Juntos por el Cambio, denunció irregularidades en la última votación para intendente.

El clima, se enrarece entre adversarios pero también dentro de cada fuerza política. Los dirigentes tanto de Unión por la Patria como de La Libertad Avanza ¿deberían imitar a los tortolos Neumann y Ucera? Si existiera la posibilidad, también debería firmarse un acuerdo con los votantes.



Incluso los indecisos y los no convencidos elegirán el próximo domingo una opción. Excepto los que como dijo el economista Lucas Llach en una pelea tuitera con el macrista arrepentido Pablo Avelluto "no se ensucian las manos".

En el medio de toda esta locura, donde tanta gente deja de lado sus ideas de toda la vida para votar a un ultraderechista en nombre de la "República" quiero agradecer a la infinidad de personas que se acercaron para contarme que piensan parecido... (hilo) — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) November 10, 2023

En el último debate por TV Victoria Villarruel aseguró que su fórmula tuvo el respaldo de dos tercios de los argentinos. Agustín Rossi le apuntó que sólo fue de un tercio. El balotaje aún no ocurrió. Pero aunque ella estuviera más enojada y evitara precisar propuestas el sondeo on line la dio ganadora.

El socialismo por ejemplo interpreta que dos tercios "eligieron opciones democráticas". Y hasta una dura como Graciela Camaño, diputada del bloque Federal, planteó que si el domingo 19 la competencia fuera entre Massa y Patricia Bullrich ella no diría a quién piensa votar.

Ahora hace campaña contra Milei como la mitad de la UCR hace campaña por Massa. Un grupo grande de excandidatos bonaerenses cambiemitas también difundió un comunicado a favor del tigrense. Ya no es un tema de identidad política.

Los aliados de Massa

Sergio Massa viajó a Misiones con Natalia De la Sota y el ministro de Turismo Matías Lammens

Massa tiene una ventaja a pesar de ser el ministro de Economía de un gobierno con inflación. Su vocación de poder y su habilidad para negociar internamente -lo aprendió luego de varias derrotas- ensancharon sus espaldas como para convocar a dirigentes de otras fuerzas políticas. Sin papeles firmados con el kirchnerismo espera capitalizar un triunfo gestado en coautoría con intendentes, gobernadores y con Axel Kicillof que se ocupa de parte del territorio bonaerense en estas últimas tres semanas.

Hubo varios ministros que son incondicionales de Massa, además de los propios como Diego Giuliano de Transporte. A pesar del bajo perfil Matías Lammens lo acompaña por el país. También Gabriel Katopodis que se divide entre mostrar la obra pública y la microcampaña que hace en San Martín arriba de los trenes o en la vía pública.

Firmamos con otras 1000 mujeres explicando por qué no votamos a Milei https://t.co/cYRlryFXmQ — Maristella Svampa (@SvampaM) November 11, 2023

Una vecina de Caballito, Alicia, lo imitó y salió a panfletear fotocopias con su mensaje. "Necesitamos muchas Alicia esta semana", repetían desde el comando de campaña después de leer el comunicado de Las nenas de Sandro, los comunicados de distintos sectores o los gritos en contra de Milei de las fans de Taylor Swift.

Del otro lado el libertario sumó nada menos que a Andrés Calamaro pero restó a los clubes de fútbol, grandes y chicos, que se expresaron en contra de su propuesta de privatización. Las SAD -sociedades anónimas deportivas- lograron unánime rechazo como los recortes en obra pública fueron cuestionados por las cámaras empresarias.



La porción del electorado en disputa

Las idas y vueltas en los últimos mensajes tienen como destinatario ese porcentaje de argentinos que no saben o no responden a quién van a votar. Son entre un 5 y un 10%. En un escenario de virtual empate ese margen de volatilidad no da certezas sobre el resultado final.

El candidato de Unión por la Patria volvió a su modelo, el que mostró en Tigre cuando era más mano dura que progresista. Su carta de presentación apunta a defender la educación pública, a poner el foco en la tecnología, el cambio de programas sociales por empleo, y aunque no le crean por sus ataduras al kirchnerismo, la independencia y eficacia del Poder Judicial.

Le cuesta sostener el equilibrio en esta materia como en el ámbito de la seguridad donde defiende a las fuerzas de seguridad y promete cárcel para los delincuentes. Apunta también a mostrarse como un hombre de la democracia con diálogo político frente a un Milei con una moderación que ‘no es real' y con un mensaje antipolítica.

Antes del debate Javier Milei viajó a Mendoza, una provincia donde espera subir la diferencia de votos

¿Milei gobernará por decreto? Todavía en el Congreso hay decretos de Macri que no tuvieron aval legislativo. Pero también en el Senado se frenaron iniciativas albertistas. El ejemplo máximo es la designación del Procurador General. Tres años y medio después aún espera en comisión el pliego de Daniel Rafecas, el juez propuesto por el Presidente para ser jefe de los fiscales federales.

Los desequilibrios de poder traen consecuencias. La debilidad de Alberto Fernández lo dejó a contramano de su Vicepresidenta Cristina Kirchner, con más poder real que el jefe de Estado. Por impericia o por culpa de la pandemia por Covid nunca se armó la mesa del Frente de Todos y no se gestó la independencia del albertismo.

A contramano de esas peleas Juntos por el Cambio parecía crecer. El escenario de derrota puso en jaque la estabilidad de esa facción opositora que estalló tras la resolución inconsulta de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al pactar con Javier Milei.

La incomodidad es evidente. Gerardo Morales hace campaña contra Milei pero no puede hacerla a favor de Massa y cosecha críticas. Mario Negri, presidente del interbloque opositor hasta el 9 de diciembre, denunció esta semana el juicio político contra la Corte Suprema y al diputado K Rodolfo Tailhade por el supuesto espionaje paralelo. En ese contexto y después de escuchar las afirmaciones de la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, Negri pidió no retroceder con un pacto social que desde hace 40 años sostiene la condena a los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura "que no fueron ‘excesos' y han sido juzgados y condenados".

La democracia retornó hace 40 años gracias a un pacto social enorme que condenó los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura, que no fueron "excesos" y han sido juzgados y condenados. No es buen síntoma que 4 décadas después se intente romper un pacto democrático y RETROCEDER. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 9, 2023

Las peleas libertarias

En paralelo en la noche del martes explotó el círculo más íntimo del candidato libertario en una reunión que tuvo lugar en el Hotel Libertador, búnker electoral y circunstancial residencia de Milei. Los trascendidos señalan que el armador Carlos Kikuchi le gritó a un empoderado Guillermo Francos que hoy ocupa un lugar central, traduce el discurso del candidato, coordina la fiscalización y alienta los fantasmas de un eventual fraude que la Justicia Electoral, con razón y pruebas, rechaza. Sólo ‘El Jefe' Karina Milei tiene más poder que el posible ministro del Interior libertario.

Del otro lado en este último tramo Sergio Massa volvió a ser el mismo Sergio Massa de siempre, aquel que rompió con el kirchnerismo y fundó su partido propio, el Frente Renovador, pero también el que se volvió pragmático cuando advirtió que sólo podría gobernar volviendo a unirse con el peronismo. Como en la perinola, el 19 puede perder o ganar todo.

"Mis amigos me cargan, me dicen que ahora tengo que votar a Massa" reflexionaba ante esta periodista un militante de años. Lo mismo le pasa hoy a muchos kirchneristas, a dirigentes radicales, al Partido Socialista y a exaliados que Massa perdió en 2019 como Graciela Camaño, Alejandro ‘Topo' Rodríguez, Diego Bossio, Juan Manuel Urtubey y Natalia de la Sota que se sumaron en los últimos días, después de que pidieran el voto por el ministro de Economía todos los partidos provinciales que siempre hicieron equilibrio entre la grieta cambiemita y el kirchnerismo extremo.