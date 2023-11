Kicillof enfrenta definiciones clave de su gestión: cambios y campaña con Massa

Para Axel Kicillof la campaña no terminó y hasta que no termine el día del balotaje deberá postergar algunas decisiones clave de su segundo mandato. Su postura no es puramente declarativa: trabaja alineado con el candidato a Presidente de Unión por la Patria. Su reelección lo puso en el podio nacional aunque falta definir si el próximo mandatario será Sergio Massa o el libertario Javier Mieli.

El domingo el gobernador viajó con Massa a la asunción de Osvaldo Jaldo en Tucumán y tuvo un lugar central. El lunes arrancó con reuniones con intendentes y este martes su equipo de campaña definió con el equipo de Massa cómo serán los próximos 15 días en territorio de Buenos Aires.

La cumbre de estrategia tuvo lugar en el búnker de la calle Mitre, donde están instalados la esposa de Massa, Malena Galmarini; su hermano Sebastián Galmarini; el equipo de comunicación y campaña del Frente Renovador, el de Máximo Kirchner y de La Cámpora y también dirigentes como Juan Manuel Olmos y Eduardo 'Wado' de Pedro.

Al encuentro para delinear salidas, actos, organización de campaña y de la fiscalización, fueron desde La Plata el jefe de asesores Carlos Bianco; la ministra de Comunicación Jesica Rey y, entre otros, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés 'Cuervo' Larroque. El alineamiento es incluso mayor al previo al 22 de octubre.

Qué pasará con el gabinete de Kicillof

Del resultado del domingo 19 depende no sólo el clima con el que arranque Kicillof su segundo mandato sino el diseño de su gabinete. Hasta el lunes 20 no avanzará ni con la reestructuración de los ministerios, ni con la elección de los nombres. Lo que es un hecho es que dejará de existir la Jefatura de Gabinete.

Como carta de negociación Kicillof aceptaría discutir una reforma de la Constitución propuesta por la oposición aunque habrá que ver cómo se reconfigura después del salto de una parte del PRO al equipo libertario. Si avanza esa iniciativa la Legislatura bonaerense podría fusionarse para transformarse en unicameral.

Toda nueva gestión tiene recambio de figuras. ¿Sergio Berni seguirá en Seguridad o asumirá como senador provincial? El área es clave y difícil de suplantar. Fue una de las razones de la continuidad de Berni a pesar de las crisis.

También Florencia Saintout, a cargo del Instituto de Cultura, fue electa senadora por la Octava Sección (La Plata) mientras que el ministro de Infraestructura Leonardo Nardini, otro hombre clave, fue reelecto en su municipio, Malvinas Argentinas. Walter Correa, ministro de Trabajo, se convirtió en el primer sindicalista a cargo del área pero acaba de ser electo como concejal de Moreno.

El factor Máximo Kirchner

El reparto de cargos y la pulseada con intendentes y con el presidente del PJ Máximo Kirchner, dependen de como quede el escenario nacional. El affaire Insaurralde tuvo un costado positivo para Kicillof: nunca lo quiso y sufrió su competencia interna y mediática por lo que será otro as que usará a su favor. Se lo había impuesto Kirchner hijo.

Apenas asuma su segundo mandato el próximo 10 de diciembre Kicillof será testigo del camino de su sucesión. Tendrá que cuidarse las espaldas y la gestión.

Las próximas tres semanas son fundamentales también para la independencia política del gobernador. Ya organizó un mega encuentro con gran parte de los intendentes y también en coautoría con Sergio Massa y Eduardo "Wado" de Pedro compartió la cumbre de gobernadores.

Entre las reuniones que mantuvo con intendentes Kicillof recibió a Mayra Mendoza reelecta en Quilmes

En lo que va de la semana tuvo varias reuniones a solas para hacer repaso electoral con los intendentes. Entre otros estuvo con Federico Susbielles, que ganó Bahía Blanca; con la camporista Mayra Mendoza reelecta en Quilmes y celebró el resultado de La Plata donde apadrinó a su ministro de Justicia Julio Alak.

El gobernador revalorizó la capital provincial: no sólo se mudó con su familia sino que la convirtió en el centro de las reuniones y encuentros que lo tuvieron como protagonista. Fue parte de su proyecto inicial, que la ciudad de las Diagonales recuperara centralidad. A diferencia de sus antecesores, no usó ni las dependencias de la Casa de la Provincia sobre avenida Callao ni las oficinas en el Banco Provincia.

En esta etapa Kicillof no se quiere apurar. En campaña llegaban a sus oídos las versiones sobre las aspiraciones de algunos sectores internos. Insiste en que resolverá a partir del 20 cuando esté configurado el mapa completo del poder.