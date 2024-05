La hora más difícil para el peronismo frente a la ofensiva final de Milei

El peronismo enfrenta su hora más difícil, entre la reconstrucción, la autodestrucción o el letargo. Tras el triunfo libertario en la Cámara de Diputados Javier Milei apuesta a doblegar al kirchnerismo -que para él es sinónimo de cualquier variante opositora- en el Senado de la Nación.

Unión por la Patria no logró frenar la Ley Bases ni el paquete fiscal en la primera vuelta parlamentaria pero pone en tensión al oficialismo en la Cámara alta. Con sólo siete bancas sería un milagro que La Libertad Avanza lograra su cometido. Sin embargo está a punto de hacerlo con apoyo del PRO, la UCR y partidos provinciales. Para ganar le faltan por lo menos cuatro voluntades. Para perder, también.

El último jueves José Mayans y Juliana Di Tullio reunieron vía zoom a los senadores del interbloque de Unión por la Patria. Aseguran que los 33 mantienen firme su postura en contra de las reformas de Milei. El ministro del Interior, Guillermo Francos, está seguro de conseguir los votos con respaldo de varios gobernadores, incluso peronistas.

" Si me tengo que tirar arriba de una bomba lo voy a hacer " se oyó a una senadora dispuesta a todo para frenar las leyes de Milei y las reformas laborales. A sus pares que se desmarquen los considera "traidores".

En esa categoría cuentan al gobernador Osvaldo Jaldo que no sólo mandó a tres diputados tucumanos a votar a favor sino que este fin de semana avisó que " voy a hablar con (el senador Juan) Manzur, voy a hablar con la senadora Sandra Mendoza. Seguramente podemos exponer cuáles son las situaciones y las necesidades en la toma de decisión, donde el país está necesitando los instrumentos parlamentarios legales para poder gobernar".

Y agregó que "de la manera en la que el gobierno de Tucumán viene dialogando con el Gobierno nacional, de la manera en que los senadores son los representantes genuinos de la provincia, tendrían que ver y analizar cómo y de qué manera ayudan a la gobernabilidad a nivel nacional pero también cómo se defienden los intereses de la provincia de Tucumán". Mendoza está condicionada: su marido es intendente de Faimallá y necesita del gobernador.

El gobernador Osvaldo Jaldo rompió el bloque de UP en Diputados esta semana se reunió con Francos

Kirchneristas en alerta frente a la Ley Bases

Mayans llamó a una reunión presencial para este lunes en víspera del primer plenario de comisiones donde se discutirá la media sanción que llegó desde Diputados. El formoseño y jefe del interbloque se concentra en no perder a ninguno propio. Otros interactúan con dirigentes de distintos bloques que aún dudan.

Un exintegrante de la bancada de UP, Carlos 'Camau' Espínola (Unidad Federal), votará en contra de la reversión de Ganancias. Pero nada dice sobre cómo votará ni él -ni su bloque- en general ni en particular cada capítulo en discusión. Conversa con otros actores clave como el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, y el fueguino radical Pablo Blanco. También con el senador de Juntos Somos Río Negro -fuerza que en la Cámara baja acompañó casi todo- y con Juan Carlos Romero (Cambio Federal) un aliado libertario.

Precisamente la ruta a seguir es la de Diputados aunque no necesariamente voten en espejo. Allí Evolución radical, la línea interna de Lousteau, votó a favor en general y sólo se despegó en algunos artículos. No pusieron en riesgo la media sanción.

La misma regla aplica a los senadores de Catamarca. Lucía Corpacci avisó que de ninguna manera votará a favor y desoirá el pedido de apoyo del gobernador Raúl Jalil. ¿Qué hará su compañero el senador Guillermo Andrada? A quienes lo frecuentan nada les hace pensar que se vaya a comportar de forma diferente a los diputados de su provincia, es decir que votaría en contra aunque podría acompañar artículos que benefician inversiones -el capítulo RIGI- para la explotación de la minería y el litio. No es un legislador que suela romper con su bloque.

En ese marco algunos de los que están en duda, y que prefieren bajo perfil dijeron a El Cronista que "no se pueden forzar mayorías" al ser consultados sobre si se sumarían a la presión libertaria. Un senador le dijo a este diario que no responde ningún llamado. Admite que unos quieren saber qué votará y otros cambiar ese voto. Su teléfono le estalla.

Victoria Villarruel fue muy bien recibida por el gobernador de San Luis Claudio Poggi

El mismo senador plantea que la vicepresidente Victoria Villarruel logró 39 votos para dejar fuera del reparto de cargos al kirchnerismo pero sólo porque las presidencias de comisiones fueron una especie de premio para los aliados. Hoy desalienta las "falsas expectativas" y no es partidario de repetir esa situación.

Villarruel no se da por vencida y sigue de gira por las provincias: el jueves por la noche aterrizó en San Luis donde coordinó estrategias con el experonista Claudio Poggi y hasta fue muy bien recibida por Adolfo Rodríguez Saá y familia.

La CGT y Kicillof en la calle

Desde la CGT presiona Pablo Moyano con la fuerza de los camioneros para el paro nacional del jueves 9 de mayo. Y además arrojó un manto de duda sobre los legisladores al agitar el fantasma de "la Banelco", nombre que se le dio al supuesto pago de coimas durante el gobierno de Fernando de la Rúa que terminó con la renuncia del entonces vicepresidente Carlos 'Chacho' Álvarez.

Como era de esperar lo cruzó el eficiente vocero Manuel Adorni. "Si él considera que hay una Banelco, podrá ir a la Justicia o tendrá alguna prueba", planteó el portavoz desde Casa Rosada y agregó que "es un personaje que no condice con la realidad"

Aunque el sindicalismo, vía Miguel Ángel Pichetto, logró cambios en la media sanción y mantiene los aportes de los trabajadores registrados, condiciona al Gobierno desde la calle. Arrancó la CGT con el acto del 1° de mayo y la sigue este lunes la cámara que nuclea al transporte con asambleas que dificultarán la movilidad. El tercer paso de la escalada es el paro general del jueves que no incluye movilización.

En ese escenario el Día del Trabajador fue la ratificación del liderazgo que construye el gobernador Axel Kicillof. L ejos de incomodarse por el reclamo de Cristina Kirchner en el acto de Quilmes el bonaerense ocupó un lugar central en la movilización rodeado de pesos pesados de la central obrera y poderosos intendentes del Conurbano. Y antes había estado en el paro del 24 de enero y encabezando una importante columna peronista el 24 de marzo, al igual que en la marcha de los universitarios. La foto en la CGT habla por sí sola: nunca fue un lugar donde se sintieran a gusto ni Cristina Kirchner ni su hijo Máximo Kirchner.

Como en el paro de enero Axel Kicillof se unió a los pesos pesados de la CGT

No se calló aunque tampoco se acallaron las internas kirchneristas. "Los chisporroteos van a seguir, habrá que acostumbrarse" admitió un ministro bonaerense que intenta no contaminarse con peleas ajenas.

El dirigente, como varios intendentes, lamentó la centralidad de Cristina Kirchner no porque no le reconozca su peso político sino porque, alerta, "a Milei le viene bien tenerla enfrente". Está convencido de que no es una estrategia conveniente aunque reconoce que no es fácil para el peronismo generar nuevos liderazgos.

La Cámpora, que con Máximo Kirchner resiste el crecimiento de Kicillof, salió a mostrar y a fortalecer la figura de la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza. Y siempre está en la línea de largada el senador cristinista Eduardo 'Wado' de Pedro.

Frente a la orfandad del resto que ya no agacha la cabeza ni frente a la madre ni frente al hijo, el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, salió a caminar la provincia. "Hay que escuchar" le dijo a El Cronista después de reunirse con rectores universitarios y en la previa a un encuentro con estudiantes de distintas casas de estudio que se reunieron este sábado en la sede de la UNSAM en San Martín.

Nación no resolvió el tema de los fondos

" Nación no resolvió el tema de los fondos " remarcó el ministro que teme que se pierda la potencia del reclamo del 23 de abril y buscar mantener ese vínculo y que siga activa y protestante la clase media, la más afectada por las últimas medidas como suba de boletos de subtes y colectivos, tarifas, servicios y prepagas.

Katopodis además pidió movilizar a todo el peronismo contra la Ley Bases y la reforma fiscal que en los planes del Gobierno podría tener dictamen exprés el próximo jueves e ir al recinto para su sanción la siguiente semana. Los senadores líberos ponen en duda esa posibilidad y condicionan su apoyo a nuevos cambios que obligarían a mandar la ley de regreso a Diputados.

En el universo de los gobernadores, como los intendentes más importantes, hay un comportamiento común: la mayoría está callada y se concentra en una difícil gestión agravada por la motosierra de Milei y la caída de la recaudación.