El nuevo destino de la estatua de Néstor Kirchner y el Operativo Deshielo entre Máximo y Kicillof

Cristina Fernández de Kirchner se metió en la interna kirchnerista, la pelea por su sucesión y por el 2027. En conversaciones reservadas intenta bajar la tensión que enfrenta a su hijo Máximo Kirchner con quienes trabajan pensando en que Axel Kicillof tiene que ser el próximo candidato a Presidente.

Dicen que está convencida de que no es el momento, el mismo reproche que se escucha cerca de Sergio Massa que incluso mandó un mensaje masivo al Frente Renovador para callar las discusiones públicas. Este sábado intentarán una foto de familia política para aliviar el malestar y mandar un mensaje de unidad desde un acto en Quilmes donde se recordará el triunfo electoral de Néstor Kirchner en 2003.

Según está previsto el sábado 27 a las 16 se inaugurará el microestadio "presidente Néstor Kirchner" en Vicente López y Lafinur, Quilmes Oeste. También se descubrirá la estatua del expresidente en el predio del Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno.

Ayer la intendenta Mayra Mendoza -una de las figuras más cercanas al diputado Kirchner- inauguró el Polideportivo "Cristina Corazón" de Bernal Oeste. Y Cristina, vía TikTok, mandó un mensaje a las disputas internas a través de una charla con el intendente de Rawson, San Juan, que fue por el espacio de Sergio Uñac, y una concejal que renovó mandato por el sector de los hermanos Gioja. Ahora están unidos. "Me parece la mejor noticia, es lo que hay que hacer, las únicas diferencias que hay que tener es si uno piensa que hay que hacer una cosa con la economía y otro piensa que hay que hacer otra cosa. Si son por un lugar en la lista, punto. Más en este tiempo con los problemas que tiene la gente. ¡Por Dios!", exclamó desde el Instituto Patria

La pelea entre los 'hijos' políticos

En los tiempos de Kirchner presidente, Quilmes fue un distrito que esquivaba para evitar las internas locales. Después ganó Juntos por el Cambio y luego se convirtió en un bastión de La Cámpora con Mayra Mendoza como intendenta que además fue reelecta.

La semana pasada la propia expresidenta llamó a Andrés 'Cuervo' Larroque que había reprochado al entorno cristinista por la forma de comunicar y ejercer la política vía whatsapp. En el fondo su planteo es en contra de quienes -sostiene- no cuidan a Kicillof y en forma preventiva para cuando el año próximo haya que armar las listas. En esa misma línea están, entre otros, los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Jorge Ferraresi que este sábado también hará un acto en Avellaneda y también invitó a Kicillof.

Desde hace un par de años se profundizaron las diferencias entre el exsecretario general de La Cámpora y el diputado Máximo Kirchner. El 'Cuervo' llegó al gabinete de Kicillof casi como un veedor y terminó convirtiéndose en su constructor político.

La última vez que hablaron Larroque y Máximo Kirchner, que además es presidente del PJ bonaerense, fue después de la cumbre del Congreso Nacional de Ferro donde algunos como Sergio Berni patearon el tablero y pidieron sacar al partido del letargo. Ese viernes se aceptó el pedido de licencia de Alberto Fernández pero desde entonces no hubo novedades.

Cristina Kirchner volvió a tomar el bastón del mariscal quizás animada por la enorme movilización del martes. Confirmó ella misma en redes sociales que irá al acto organizado en Quilmes por Mendoza y que le responderá a la cadena nacional de Javier Milei.

"Es buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino", lanzó la expresidenta, justo después de que también reapareciera Massa en la marcha.

En la movilización La Cámpora y el peronismo bonaerense tuvieron columnas separadas. Kicillof encabezó la propia junto a intendentes y terminó acompañando a los rectores de universidades nacionales. En cambio Máximo Kirchner no asistió aunque sí Mayra Mendoza, Mariano Recalde y el otro ‘hijo' político de Cristina, el senador Eduardo 'Wado' de Pedro en quien algunos depositan sueños electorales.

¿Los unirá la estatua de Néstor Kirchner este sábado? Hay conversaciones para un acercamiento. Lo llaman 'operativo deshielo'

El nuevo destino de la estatua

Axel Kicillof lideró la columna del peronismo bonaerense

Originalmente la escultura estuvo en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Quito, Ecuador en homenaje a uno de los fundadores de ese grupo regional. Los nuevos líderes políticos, Mauricio Macri en Argentina y Lenin Moreno en Ecuador, entre otros, abandonaron la Unasur y la sede de Quito fue cerrada por el sucesor de Rafael Correa.



El trámite para trasladar la estatua llevó más de un año pero finalmente en octubre de 2020, en coincidencia con el décimo aniversario de la muerte de Kirchner, se la erigió en el Centro Cultural que lleva su nombre. En el acto estuvieron el presidente Alberto Fernández, ministros, legisladores y dirigentes. No estuvo Cristina Kirchner que cada 27 de octubre prefiere homenajear a su marido en privado.

El uso del apellido Kirchner para nombrar obras públicas -como ocurrió con el Centro Cultural en el exCorreo Central y en decenas de calles, rutas, barrios, hospitales y escuelas- generó una fuerte polémica que impulsó la sanción de una ley para que haya que esperar 10 años desde el fallecimiento de una personalidad para utilizar su nombre.

El inesperado deceso del expresidente, en un momento político en el que se suponía que volvería a ser candidato, generó decenas de homenajes. Uno de los primeros en su provincia, Santa Cruz, donde el Concejo Deliberante de Caleta Olivia rebautizó su avenida costanera que pasó de llamarse Mártires del Crucero General Belgrano -víctimas de la Guerra de Malvinas- como Néstor Kirchner.



Con la vuelta al poder de Cristina Kirchner como vicepresidenta de Alberto Fernández, se gestionó el traslado de la estatua de Ecuador a la Argentina. En el décimo aniversario de la muerte del expresidente, en octubre del 2020, fue erigida en el hall del CCK. Allí estuvo hasta los últimos días del gobierno de Unión por la Patria. Apenas antes de la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre del año pasado, Cristina Kirchner hizo trasladarla al municipio de Quilmes. Cerca suyo indicaron que había temor respecto a su destino.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se planeó el cambio de nombre del centro cultural. No se pudo pero oficialmente sólo se lo denominó por sus siglas. El gobierno de Javier Milei está planificando también un cambio de identidad y despegarla del apellido del expresidente.

No es el único cambio ‘cultural' y político. Entre sus primeras acciones la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se instaló en la que fuera la Casa Patria Grande Néstor Kirchner en Carlos Pellegrini 1285 y ordenó el cambio de nominación. Ahora se llama Casa Patria Libertad.

De la misma manera la Vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó retirar un busto de Kirchner del Salón de las Provincias. "No fue senador, no fue Vicepresidente y no soy su viuda", justificó la titular de la cámara alta su decisión. Los senadores de Unión por la Patria rescataron la imagen y la colocaron en la sala de reuniones de su bloque.