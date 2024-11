Pablo Moyano renunció a la central sindical por diferencias con los dialoguistas

Pablo Moyano renunció este viernes a su cargo de secretario general de la CGT por "no coincidir con las elecciones tomadas" por el resto de la mesa chica.

Su dimisión fue confirmada a El Cronista por fuentes de la central sindical, que reconocieron que su salida tiene que ver con las distintas posturas internas respecto a la actitud a tomar frente a las políticas del Gobierno nacional.

Días atrás, Moyano había insistido en la necesidad de impulsar un plan de lucha más combativo contra el Ejecutivo: "Nos reunimos con la Mesa Nacional del Transporte y todos los gremios que participaron de la medida del 30 de octubre. Hay compañeros que quieren repetir una acción de fuerza. Además, en el encuentro de la CGT, algunos plantearán una movilización a Plaza de Mayo o un paro general para diciembre".

Sin embargo, en el seno de la central obrera optaron por mantener una postura "más dialoguista".

"No hay un clima apropiado para que una medida de fuerza pueda desarrollarse con éxito (...) Indudablemente estamos en un momento donde tenemos que medir cada paso que se da", opinó el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, en diálogo con los medios de comunicación.

Moyano se posicionó desde un primer momento como uno de los más duros críticos de las políticas de ajuste de Milei que, según él, benefician principalmente a los sectores financieros, mientras que ignoran las necesidades de la clase trabajadora.

En particular, el sindicalista manifestó que propuestas como la eliminación de las indemnizaciones por despido y la flexibilización de los derechos laborales representan un retroceso histórico para los trabajadores argentinos.

"Esto no es otra cosa que un retroceso para todos los trabajadores del país. No podemos dividirnos. Ahora más que nunca, necesitamos estar juntos para defender los derechos de los trabajadores que conquistamos durante décadas", afirmó Moyano, haciendo un llamado a la unidad de un movimiento obrero del que ya no formará parte.

Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros, será quien designará al reemplazante de su hijo mayor en la conducción gremial.