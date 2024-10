Las internas marcaron el pulso de la protesta: pase de facturas entre gremios

Con un total de 85 entidades gremiales adherentes, el paro de la Mesa Nacional del Transporte buscó ser la tercera medida de fuerza que no convocó la CGT pese a todas las presiones internas y externas para hacerlo. No obstante, no pasó desapercibida la ausencia de parte de los "gordos" y el gremio de la UTA -ni hablar su decisión posterior-, clave si se trata de paralizar al país.

Aunque desde la organización de la protesta eligieron destacar el nivel de adhesión que en efecto se resintió, la actividad lejos estuvo de un párate absoluto por la no adhesión de colectivos y gremios como el de Comercio, ambos con dirigentes de buen diálogo con el Gobierno. Sin ir más lejos, esto fue funcional a la estrategia libertaria de dividir para conquistar. Inevitablemente derivó en más de un pase de facturas por lo bajo hacia adentro del mundo gremial.

El gremio de los Camioneros, los aéreos de APLA y Aeronavegantes, el sindicato de maquinistas de La Fraternidad, los portuarios y marítimos del FEMPINRA y el SOMU, los metrodelegados del subte y los taxistas se pusieron al frente de la jornada de protesta en el debut de la alianza entre las dos plataformas que desde hace años mantenían divididos a los gremios del transporte y que en 2024 confluyeron en la Mesa propiamente dicha. Fue, según indicaron, la primera de una serie de medidas que votaron en plenario el 8 de octubre y que tendrán continuidad en noviembre .

A ellos se les sumaron sindicatos de otras actividades, de los aceiteros a los canillitas pasando por los bancarios, el personal de seguridad (UPSRA), SMATA y la UOM. Incluso los universitarios y las dos CTA, que cada vez actúan más en tándem, se plegaron a la protesta.

En el caso de ATE, con una medida de fuerza que arrancó el mediodía del martes con una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Solo los gremios de la exAFIP, entre los promotores de la jornada, quedaron al margen por una conciliación obligatoria en la previa del apagón informático que preparaban.

" Este paro es un rotundo rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno y su ataque a las organizaciones sindicales ", remarcó Omar Maturano, líder de La Fraternidad, en una conferencia que brindaron como balance. de la jornada Calificó la medida de fuerza de "exitosa" y valoró "el total acatamiento" que revela "una muestra clara de unidad".

En el mismo sentido, el camionero y triunviro de la CGT, Pablo Moyano valoró "el apoyo del 100% de todos los gremios del transporte que convocamos a la media fuerza" . El dato incómodo, y así lo hicieron saber los propios dirigentes con algunos cañonazos por elevación, es que no todos los gremios del sector se acoplaron.

" Es el inicio de un plan de lucha que va a llevar adelante la Mesa de Nacional del Transporte -auguró Moyano-. Estamos defendiendo todas las modalidades de transporte: los cielos a los que quieren llegar los aviones extranjeros y que va a destruir la actividad aérea, los trenes con las privatizaciones, los mares, los ríos. Seguramente, si desregulan la tarifa del transporte de camiones internacional, nos van a invadir los camiones extranjeros por dos mangos, como ocurrió en los '90."





Críticas a los gremios ausentes en el paro

En todo momento durante la jornada Moyano buscó desplazar el eje de análisis de la CGT y la decisión de una parte de su dirigencia de negociar y no parar mientras otra parte de la central impulsaba el paro del transporte. " La CGT somos todos. La mitad quiere dar lugar y la mitad de la Secretaría quiere confrontar, como lo hemos hecho ", sostuvo el dirigente camionero.

En rigor, la central no adhirió -como tampoco algunos de sus gremios más nutridos- y solo publicó por la tarde un comunicado rechazando la demonización de los dirigentes gremiales a través del uso de recursos públicos, como las notificaciones mediante la app Mi Argentina y las locuciones transmitidas por alto parlantes en la terminal ferroviaria. Lo tildó de contrario a las normas sindicales nacionales e internacionales.

%uD83D%uDD34 SIN LUGAR PARA UN GOBIERNO AUTORITARIO



%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFC Repudiamos y condenamos el accionar del Gobierno Nacional contra dirigentes gremiales, por considerarlo antisindical y contrario a derecho. pic.twitter.com/4OhGntaFPd — CGT (@cgtoficialok) October 31, 2024

Al ser consultado sobre frustraciones y descontentos, Moyano optó por focalizar la atención en quienes entienden que son los responsables de la situación de las y los trabajadores. " Lo que nos terminaron cagando fueron los diputados y diputadas del peronismo que votaron que los trabajadores paguen ganancias, que le cagaron 12.000 pesos a los jubilados, que cagaron el aumento del presupuesto universitario. La clase política fue la que traicionó a los trabajadores ", dijo el dirigente.

Y es que la interna que se devora al PJ y la UCR mientras el gobierno de Javier Milei avanza con sus medidas ya genera roces con los sindicatos. También Pablo Biró, de APLA, se mostró duro esta semana con la conducta de los dirigentes políticos de ambas fuerzas en medio del proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas.

En el marco del paro de transporte, a Pablo Moyano le incomodó más el plantón de los propios que la conducta de los otros co-secretarios de la CGT o de la misma UTA, que se diferenció del resto de la Mesa y llamó a un paro para 24 horas más tarde mientras seguía negociando hasta decidir la suspensión, en horas de la noche, de la medida de fuerza. En cambio, la decisión de no acoplarse del secretario general de la Unión Ferroviaria y titular de la CATT, Sergio Sasia, cayó atravesado en el sector, y es que el dirigente ferroviario era un moyanista hasta no hace mucho tiempo.

" Él apoya la privatización, está llevando directores a la futura privatización (del Belgrano Cargas) y dice que el mejor paro es el que no se hace. Yo con esos dirigentes no quiero compartir nada ", lo fustigó el camionero en una entrevista con El Destape, temprano en la mañana.

Por la tarde, fue el turno del portuario Juan Carlos Schmid de pasar facturas, aunque esta vez al dirigente de los colectiveros, Roberto Fernández. "L a UTA nos tiene acostumbrados a estas vacilaciones. Cuando yo fui secretario general de la CGT, el primer gremio que se bajó de la protesta general fue la Unión Tranviarios Automotores. Esa discusión la tienen que saldar los compañeros de base de la UTA que están tan jodidos como todos los que estamos en esta sala ", deslizó.

Por último, también desde el sector de los metrodelegados del subte, cuestionaron la jugada de la UTA, sector del cual se desprendieron para conseguir su propia personería gremial. "Nosotros hemos sido críticos históricamente de las conducciones tradicionales, no solo de las centrales sino de la mayoría de los sindicatos", remarcó Claudio Dellacarbonara.