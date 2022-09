Pablo Moyano amenaza con dejar la CGT, molesto con la conducción gremial

Las diferencias fueron en aumento en los últimos meses. Pablo Moyano chocaba permanentemente con los otros dos jefes de la CGT, Dáer y Acuña, pero también con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Hace apenas once meses fue electa la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo, integrada por el camionero Pablo Moyano, el titular de Sanidad Héctor Daer y Carlos Acuña (de Estaciones de servicio). Así lo decidió en noviembre pasado la central obrera durante el Congreso Nacional.

Pero el vínculo siempre fue tirante. Moyano es mucho más combativo y crítico de la gestión de Alberto Fernández que sus compañeros cegetistas. Ese choque de miradas quedó expuesto anoche en la cena realizada en la Quinta de Olivos con el Presidente. Se trató de un encuentro sin agenda ni anuncios pautados, en un contexto inflacionario explosivo. Moyano faltó a la reunión.

"Se rumorea que se va, pero no quiero hacer especulaciones. Apuesto a que no suceda", le dice a El Cronista uno de los popes de la Confederación que arrastra una relación muy mala con Moyano.



Durante la etapa de interna cruda en el Frente de Todos, el camionero se alineó claramente con el cristinismo y con Máximo Kirchner en particular. Daer, en cambio, apoyó de forma blindada al Presidente.

"No se si no lo invitaron o él no quiso ir. Pero es lo mismo", resume un sindicalista cercano al hijo de Hugo. Los choques entre Moyano y el resto de la conducción se evidenciaron en una serie de situaciones. La más reciente fue el conflicto del neumático.

Ayer Pablo Moyano calificó hoy al conflicto del neumáticos como "grave" y señaló que tiene un impacto importante en el sector del transporte.



"Nosotros estamos por empezar las paritarias y esperemos no encontrarnos con ninguna sorpresa por parte de los empresarios, porque vamos a empezar con medidas si no se logran los salarios que merecen los camioneros", marcó Moyano.

En un clima tenso, el periodista especializado en temas gremiales, Mariano Martín, confirmó la salida de Moyano de la CGT. Cerca del Secretario General de la Central, sin embargo, todavía no dieron por hecha la renuncia. Pero el ruido existe y está en alza.

El debate sobre la posibilidad de exigir un bono de suma fija también metió una cuña en la CGT. Con algunos gremios ejecutando sus cláusulas de revisión y otros logrando nuevos acuerdos que empujan el techo de la paritaria 2022 -el más alto, al momento, por encima del 100%-, el espacio que se referencia en el moyanismo dentro de la CGT y la CTA lanzaron un operativo clamor por un bono de fin de año.

Pablo Moyano anticipó que también pondrían el reclamo por un bono de fin año sobre la mesa cuando reabran paritarias. No puso números aunque sí habló, en diálogo con la AM 990, de "un aumento importante, un aumento de varios adicionales de distintas ramas" y el refuerzo de fin de año. "Vamos a empezar con medidas si no se logran los salarios que merecen los camioneros", advirtió el fin de semana.



La paritaria de Camioneros marca una referencia para muchos otros gremios. Moyano no se guardó críticas al equipo de Economía aunque cargó, otra vez, con más dureza sobre el secretario de Comercio, Matías Tombolini, que sobre su jefe político. Dijo que está más preocupado por las figuritas -en alusión a los faltantes para el álbum del Mundial Catar 2022 que generó una reunión con la firma Panini- que por el precio del pan.