Regalan pasajes a Punta Cana, Miami y Cancún con una oferta imperdible para el verano 2026: cuáles son los requisitos Fuente: Shutterstock

Arajet lanzó una promoción inédita que ya genera alto interés entre los viajeros: durante una semana ofrecerá tarifa base gratuita para niños y bebés en vuelos hacia y desde todos sus destinos, incluidos los más buscados por los argentinos para el verano 2026, como Punta Cana, Miami y Cancún.

La iniciativa de pasajes gratis disponible por tiempo limitado, promete convertirse en una de las ofertas más destacadas de la temporada de verano 2026, especialmente para las familias que buscan reducir costos en sus vacaciones.

Pasajes gratis a Punta Cana, Cancún y Miami: cómo conseguirlos

La promoción es a través de la utilización del código “VAMOENFAM”, que permite aplicar un descuento del 100% en la tarifa base en las categorías Básico, Clásico, Confort y Extra.

Regalan pasajes a Punta Cana, Miami y Cancún con una oferta imperdible para el verano 2026: cuáles son los requisitos Fuente: Shutterstock

De tal modo, y si bien los impuestos y cargos adicionales no están incluidos, el ahorro en el valor principal del pasaje permite acceder a tarifas significativamente más bajas para planear viajes internacionales durante 2026.

El beneficio se encuentra vigente desde el 8 de diciembre y podrá aprovecharse hasta el 14 de diciembre de 2025 a las 23:59.

Asimismo, el código promocional puede utilizarse en vuelos hacia y desde todos los destinos operados por Arajet, la low cost de República Dominicana, lo que incluye rutas caribeñas, norteamericanas y sudamericanas.

En qué fechas se puede usar la promoción

Los pasajes adquiridos bajo esta promoción podrán utilizarse para viajar desde el 14 de enero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026, un rango amplio que incluye toda la temporada de verano 2026, Semana Santa y los meses de mitad de año.

Regalan pasajes a Punta Cana, Miami y Cancún con una oferta imperdible para el verano 2026: cuáles son los requisitos Fuente: Arajet

Esto permite planificar las vacaciones con gran flexibilidad, aprovechando tarifas reducidas en destinos de alta demanda como Punta Cana, Miami o Cancún.

Arajet aclaró que la promoción estará disponible para un número limitado de asientos en vuelos seleccionados. Sin embargo, la empresa podrá aumentar la cantidad de lugares promocionales según la ocupación de cada ruta o la demanda específica de determinados destinos.