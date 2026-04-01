La Comisión Federal de Electricidad, CFE, anunció la entrada en vigor de la tarifa de verano, un esquema que amplía los rangos de consumo subsidiado en zonas de altas temperaturas. Este beneficio alcanza a 20.8 millones de usuarios domésticos en distintas localidades del país. Sin embargo, la CFE también alertó que este apoyo es temporal. Una vez finalizado el periodo de calor, los límites de consumo regresan a la normalidad, lo que podría traducirse en recibos de luz más elevados para quienes no ajusten su uso de energía. La CFE explicó que este esquema “amplía temporalmente los rangos de consumo subsidiados para los hogares ubicados en zonas con altas temperaturas”, beneficiando a usuarios con tarifas domésticas de bajo consumo clasificadas entre 1A y 1F. Por otro lado, la CFE precisó que “su aplicación no se determina únicamente por estado o municipio, sino por localidad, conforme a las condiciones climáticas registradas”, lo que significa que no todos los usuarios dentro de una misma región acceden automáticamente al apoyo. El organismo también destacó que este beneficio responde al incremento en el uso de equipos como ventiladores y aire acondicionado durante los meses más calurosos. Adicional a los hogares en zonas no subsidiadas y que deberán pagar más por el servicio de energía en relación a las personas con recibo con descuentos del Gobierno, la CFE fue clara al advertir que el subsidio no es permanente. “Una vez que concluya este periodo, los rangos de consumo regresan a los niveles establecidos para la temporada regular”, lo que puede impactar directamente en el costo del recibo. Esto implica que quienes mantengan niveles altos de consumo después del verano podrían enfrentar tarifas más elevadas. Por ello, la empresa subrayó que “ello no significa que deba incrementarse el consumo de energía eléctrica”. La Comisión Federal de Electricidad, recomendó adoptar medidas de ahorro para evitar aumentos en la factura. “Mantener hábitos de uso eficiente permite cuidar la economía del hogar”, indicó, sugiriendo acciones como aprovechar la ventilación natural y desconectar aparatos que no estén en uso.