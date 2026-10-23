El Banco Ciudad lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios para quienes buscan ampliarse, con una tasa fija del 7,5% TNA y un plazo de hasta 25 años. El financiamiento permite comprar una vivienda única y de ocupación permanente para quienes ya tienen una propiedad y necesitan mudarse a un inmueble con más metros cuadrados.

La propuesta apunta a aquellas familias que necesitan cambiar de vivienda y buscan, por ejemplo, pasar de un departamento de un ambiente a uno de dos.

Según indicaron a El Cronista desde Banco Ciudad, “mucha gente tiene esa necesidad y la nueva licitación del FGS abrió esa puerta”, ya que el nuevo fondeo obtenido por la entidad permitió mejorar las condiciones de la línea.

Cómo son los nuevos créditos del Ciudad

El Banco Ciudad redujo en dos puntos porcentuales la tasa de interés de los créditos hipotecarios destinados a ampliación. La nueva tasa fija es del 7,5% TNA, con préstamos en UVA y un plazo máximo de 25 años.

La línea permite financiar hasta el 75% del valor del inmueble, con un monto máximo de $ 200 millones. El crédito está destinado a la adquisición de una vivienda única y de ocupación permanente dentro de las zonas de influencia del Banco Ciudad.

Una de las principales novedades es que el financiamiento contempla operaciones de compra y venta simultáneas. De esta manera, quienes ya son propietarios pueden vender su vivienda actual y utilizar el crédito para completar los fondos necesarios para adquirir otra propiedad, más nueva o con mayor superficie.

El esquema también admite la figura de un garante para sumar ingresos y alcanzar el monto necesario para la compra. La relación cuota-ingreso puede representar hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar, mientras que el sistema de amortización utilizado es el francés.

Quiénes pueden acceder

La nueva línea está dirigida a personas físicas mayores de edad que sean trabajadores en relación de dependencia y cobren su sueldo en el Banco Ciudad o migren allí su cuenta sueldo. También pueden acceder monotributistas y trabajadores autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

El destino del préstamo es específico: se debe utilizar para adquirir una vivienda única y de ocupación permanente. El Banco Ciudad plantea como ejemplo una familia o persona que actualmente vive en un departamento de un ambiente y necesita pasar a uno de dos ambientes.

El nuevo financiamiento fue posible a partir del fondeo que la entidad obtuvo mediante su participación en las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Ese fondeo permitió reducir la tasa de la línea en dos puntos porcentuales y ampliar los destinos de los créditos para contemplar las operaciones de compra y venta simultáneas.

Cuánto hay que pagar por un crédito hipotecario de $100 millones

El Banco Ciudad incluyó en la gacetilla un ejemplo para mostrar el impacto de la nueva línea. Para un préstamo de $100 millones a 25 años, la cuota inicial es de aproximadamente $750.000, según el ejemplo presentado por la entidad.

Para acceder a ese financiamiento, el ejemplo requiere sumar ingresos familiares desde $3 millones. El préstamo se otorga en UVA, por lo que tanto el capital adeudado como las cuotas están vinculados a la evolución de esta unidad de cuenta.

Cómo solicitar el nuevo crédito hipotecario

Los interesados pueden consultar las condiciones y comenzar el proceso a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, al número 11 5150 5050. También pueden consultar la información disponible en el sitio web de la entidad.

El Banco Ciudad cuenta además con otras alternativas de financiamiento para vivienda, entre ellas créditos hipotecarios para la compra de primera vivienda, préstamos para segunda vivienda o vivienda no permanente y préstamos personales destinados a construir, remodelar o finalizar una vivienda.