El Gobierno de Santa Fe realizará este viernes 16 de octubre una nueva subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El remate se llevará adelante en la Estación Belgrano de la capital provincial y reunirá vehículos, embarcaciones, bicicletas y otros artículos.

La convocatoria ya alcanzó los 8.796 inscriptos de todo el país y será la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Aprad. En total, se ofrecerán 224 bienes, en una jornada que busca convertir los objetos decomisados en recursos para asistencia y programas públicos.

Entre los artículos disponibles habrá 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y diez máquinas de arcade retro para restaurar. Los precios base se ubican entre el 30% y el 50% del valor de mercado, aunque el monto final dependerá de las ofertas que reciba cada lote.

Artículos disponibles en la subasta. Aprad

Cuándo es la subasta de Santa Fe y cómo participar

La exhibición de los bienes se realizará este viernes de 8.30 a 13 en la Estación Belgrano. Las acreditaciones comenzarán a las 14.30 y el remate está previsto para las 16.20. El catálogo oficial incluye vehículos como una Ford Ranger 2020 con una base de $ 10 millones y una Toyota Hilux 2021 desde $ 12 millones, además de máquinas arcade con precios iniciales de $ 20.000.

Para concretar la compra, se deberá abonar una seña del 10% del monto ofertado y completar el 90% restante una vez aprobado el lote. Según informó la Aprad, se aceptarán transferencias bancarias y efectivo, y se sumará una comisión del martillero del 10%. Las condiciones particulares de cada bien deben consultarse en el catálogo oficial.

Cuánto espera recaudar el Gobierno de Santa Fe

La administración provincial proyecta recaudar entre $ 700 millones y $ 800 millones. El dinero se destinará a la asistencia de víctimas del delito y a programas sociales relacionados con escuelas, salud mental y adicciones. La agencia también utiliza parte de los fondos para cubrir sus propios gastos de funcionamiento.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo que la política de decomisar y vender bienes incautados busca quitarles recursos a las organizaciones delictivas. Por su parte, el director provincial de la Aprad, Martín Domene, explicó que se realiza un cruce de datos para excluir a personas vinculadas con las bandas investigadas, además de participantes con pedido de captura.

Artículos disponibles en la subasta. Aprad

De dónde son los inscriptos para el remate

De las 8.796 personas anotadas, 7.139 son de Santa Fe, mientras que otras 565 corresponden a Entre Ríos y 519 a la provincia de Buenos Aires. También se registraron 214 inscriptos de Córdoba y 79 de la Ciudad de Buenos Aires, junto con participantes de las demás provincias.

La convocatoria muestra el alcance nacional de una subasta que busca darles un destino económico a los bienes decomisados.