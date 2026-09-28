El Banco Ciudad subasta departamentos y oficinas en CABA desde u$s 36.850.

En la web de subastas del Banco Ciudad se pueden acceder a distintos remates.

El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires sigue moviéndose a través de oportunidades judiciales y bancarias. Esta vez, el Banco Ciudad oficializó un cronograma de subastas online que atrae tanto a inversores profesionales como a quienes buscan su primera propiedad, con unidades provenientes de herencias vacantes y activos de SEDESA (Seguro de Depósitos S.A.).

Las propiedades están distribuidas en puntos estratégicos de la CABA: desde el polo administrativo del microcentro hasta zonas residenciales con alta demanda como Caballito y Balvanera.

Lunes 30 de septiembre: oficinas en el microcentro

Para quienes buscan espacios corporativos o reconversión edilicia, el plato fuerte son los cinco pisos de oficinas ubicados en Tte. Gral. J. D. Perón 338. Con superficies que van desde los 191 m² hasta los 582 m², los precios base oscilan entre los u$s 114.202 y los u$s 348.463. Es una oportunidad para inversores que apuestan a la reactivación del microcentro porteño, un área que hoy vive un proceso de transformación hacia usos mixtos (vivienda y oficinas).

Miércoles 9 de octubre: herencias vacantes

Esta jornada, gestionada por cuenta y orden de la Procuraduría General de la Ciudad, pone a la venta activos muy diversos. Lo interesante es que, por ley, lo recaudado en estos remates se destina al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad, dándole un fin social a la liquidación de estos bienes que no tuvieron herederos.

El listado de propiedades destacadas incluye:

Monoambiente en Av. Córdoba 2858 (Balvanera): la opción más económica, con una base de u$s 36.850 .

Departamento de 7 ambientes en Av. Rivadavia 2446: ideal para quienes buscan grandes superficies (360 m²) por u$s 261.300 .

Casa en Paracas 339/345 (Constitución): con 271 m², sale con una base de u$s 60.300 .

Departamento en Viel 246 (Caballito): dos ambientes de 43 m² a u$s 61.631 .

Terreno con construcción en Av. Entre Ríos 1824/28: La propiedad más grande (342 m²) con una base de u$s 435.144.

El Banco Ciudad subasta departamentos y oficinas en CABA desde u$s 36.850.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

El proceso es 100% digital y requiere seguir pasos específicos para evitar quedar fuera de la compulsa:

Registro obligatorio: debés ingresar a la 48 horas hábiles antes del remate. debés ingresar a la plataforma de subastas del Banco Ciudad . El trámite debe realizarse al menosdel remate. Depósito en garantía: es fundamental contar con el capital líquido para el depósito (equivale a un porcentaje del precio base). Dato clave: si no resultás ganador o no hacés una oferta, el banco te reintegra el 100% del depósito. Inspección: aunque las fotos están disponibles en la plataforma, es altamente recomendable verificar el estado legal y físico del inmueble antes de pujar, consultando el pliego de condiciones técnicas. La puja: durante el horario del remate, los participantes verán las ofertas en tiempo real. El que ofrezca el valor más alto una vez finalizado el tiempo, se queda con el bien.

¿Conviene comprar en un remate judicial?

El atractivo principal de este formato es que, en muchos casos, los precios base están por debajo del valor de mercado actual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son propiedades a estrenar. Al tratarse de herencias vacantes, es probable que los inmuebles requieran inversiones adicionales en refacciones o regularización de servicios.

Antes de realizar el depósito, consultá los gastos de escrituración y posibles deudas de expensas o tasas, ya que en el mundo de las subastas, la “letra chica” del pliego es tan importante como el precio final de martillo.