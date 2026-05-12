La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), volvió a ampliar durante mayo su programa de descuentos y reintegros para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. La medida apunta a reducir el impacto de la inflación sobre los sectores más afectados por la suba de precios en alimentos, medicamentos y productos esenciales. El esquema alcanza a miles de comercios en todo el país y permite acceder a beneficios automáticos utilizando la tarjeta de débito donde se cobran haberes o asignaciones. El programa ya incluye más de 12.000 puntos de venta entre supermercados, farmacias, perfumerías, estaciones de servicio y comercios barriales. Participan tanto grandes cadenas nacionales como negocios regionales y locales de cercanía. Los descuentos pueden variar según el banco, el comercio y el medio de pago utilizado, con promociones que oscilan entre el 10% y el 25% de ahorro. En muchos casos, además, los reintegros no tienen límite de compra, lo que permite maximizar el beneficio en consumos cotidianos. Entre los rubros más utilizados por jubilados y beneficiarios de programas sociales aparecen los alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. Los principales beneficios vigentes incluyen: Dependiendo del acuerdo entre la entidad bancaria y el comercio, el beneficio puede verse reflejado de dos maneras: El mecanismo para utilizar las promociones es automático y no requiere trámites extra. Para obtener los beneficios, los usuarios deben: Por eso, antes de realizar una compra, se recomienda consultar qué locales participan y cuáles son los topes de devolución disponibles. Los clientes previsionales que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a promociones adicionales mediante la aplicación BNA+ y pagos realizados con MODO. Entre los beneficios más destacados aparecen: Las promociones alcanzan cadenas reconocidas como: Otra de las entidades con promociones fuertes para jubilados y pensionados es Banco Galicia. El paquete de beneficios contempla: La propuesta busca aliviar especialmente los gastos vinculados con salud y consumo diario. El Banco Supervielle organiza sus promociones según jornadas específicas y categorías comerciales. Los martes ofrece 20% de descuento en supermercados seleccionados como: Los topes establecidos son: Además, suma: En la provincia de Buenos Aires, miles de usuarios utilizan diariamente la billetera virtual Cuenta DNI para acceder a promociones y reintegros. Durante mayo, la app mantiene descuentos en supermercados y comercios de cercanía. Los beneficios incluyen: Entre las cadenas adheridas figuran: Las promociones no están destinadas únicamente a jubilados y pensionados. También pueden acceder quienes cobren: De esta manera, millones de personas en todo el país pueden aprovechar herramientas de ahorro en medio de un contexto económico complejo. En mayo 2026, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes en las siguientes fechas: