La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el próximo calendario de pagos completo para jubilados, pensionados y todas las prestaciones sociales. En este sentido, los adultos mayores verán un pequeño retraso respecto al esquema de abril. En el quinto mes del año, el organismo previsional informó que las pensiones y jubilaciones tendrán un aumento del 3,38% como consecuencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo que difundió el INDEC . Sin embargo, con esta suba, algunos beneficiarios dejarán de cobrar el bono de $ 70.000 en esta liquidación. Como el esquema de abril inició el 10 de abril, los adultos mayores verán una demora en la liquidación de este quinto mes. Esto se debe a que la primera fecha será el 11 de mayo y así, se dio un retraso de un día. Con el incremento del 3,4%, las pensiones también verán el aumento por movilidad en mayo y quedarán en los siguientes valores: Estos montos se pagan según el calendario oficial de ANSES y no requieren ningún trámite adicional. Con el último aumento por movilidad del 3,38%, el piso previsional se fijó en $ 393.174,10 mensuales. Junto con la actualización de haberes por movilidad se acreditará un extra que dejará la mínima en $ 463.174,10. El extra que tiene como objetivo reforzar los ingresos de los adultos mayores solo se pagará a quienes cobren entre $ 393.174,10 y $ 463.174,10. De esta manera, quienes perciban una jubilación superior a la mínima recibirán un complementario hasta alcanzar la última cifra. La jubilación mínima garantizada pasó a ser de $ 393.250,17 en mayo. A ese monto se suma el bono extraordinario de $ 70.000, que el Gobierno decidió mantener para quienes cobran el haber más bajo. En el otro extremo, la jubilación máxima del sistema general se ubica en $ 2.646.201,22, cifra que marca el tope mensual para quienes realizaron aportes elevados durante su vida laboral.