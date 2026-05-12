Mientras el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continúa consolidándose, el Gobierno nacional decidió ir por más. Con 13 proyectos ya aprobados en ocho provincias y 22 en carpeta, el esquema vigente avanza con foco en sectores estratégicos como la energía y la minería. En este escenario, el Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley: el denominado Súper RIGI, una versión ampliada que busca atraer inversiones en industrias que aún no tienen desarrollo en la Argentina. La iniciativa fue presentada por el presidente Javier Milei durante su participación en la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos, y luego detallada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa. “El interés por invertir en Argentina se ha exponenciado todavía más. Ahora hay empresas atraídas por lo que Argentina hace y sus resultados, sino además por diversificación, porque tienen que asignar recursos que estratégicamente convengan más, ha incrementado la atención y el deseo de invertir en nuestro país”, aseguró Caputo. El RIGI fue creado a través de la Ley Bases con el objetivo de atraer grandes inversiones en ocho sectores claves: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. El esquema ofrece un paquete integral de beneficios para las empresas que adhieren: Hasta el momento, el monto total comprometido, entre proyectos aprobados y en evaluación, asciende a u$s 94.965 millones, con un claro predominio de iniciativas vinculadas a hidrocarburos y minería. El nuevo proyecto apunta a fomentar la instalación de industrias que hoy no existen en el país, especialmente aquellas vinculadas a la industrialización de recursos naturales. “Lo mejor era que esto englobara los sectores o industrias que hoy no existen en Argentina, que además tuviera mayor recaudación fiscal, vamos a cobrar menos impuestos pero que hoy no se cobran porque estas industrias no existen en el país”, explicó Caputo. Entre los sectores que analiza el Gobierno se destacan: El Súper RIGI introduce cambios relevantes frente al esquema actual: “Hoy en el RIGI estas excepciones básicamente son para los bienes de capital, pero hay algunos bienes de capital que tienen diferente nomenclatura. Entonces, a veces hay alguna zona gris que tenemos que debatir”, explicó Caputo. Los productos generados bajo este régimen no pagarán derechos de exportación. “También va a ser que no se puedan cobrar tasas municipales como se quiere hacer ahora en relación a las ventas, lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación”, advirtió el ministro. Los 13 proyectos aprobados concentran inversiones por u$s 27.210 millones y están distribuidos en distintas provincias: Estas iniciativas abarcan minería, energía, siderurgia y renovables, y proyectan miles de puestos de trabajo en todo el país. El texto del Súper RIGI aún se encuentra en etapa de definición y el Gobierno prevé enviarlo al Congreso en los próximos días. Uno de los puntos pendientes es el monto mínimo de inversión requerido para acceder a los beneficios. “Todavía no lo hemos terminado de definir. Pero esto estaría yendo al Congreso la próxima semana, así que lo vamos a definir probablemente durante el fin de semana”, indicó Caputo. En términos de magnitud, el Gobierno proyecta inversiones de gran escala. “Estamos hablando de una inversión que pueden ser veinte mil, treinta mil millones de dólares”, afirmó el ministro. Y concluyó: “Va a consolidar nuestro proceso de crecimiento en el mediano y largo plazo, va a generar muchas más exportaciones y una mayor recaudación, que nos va a permitir a nosotros continuar con el proceso de baja de impuestos para toda la economía, para todos los argentinos, para que podamos tener cada vez más una economía más competitiva y la gente se pueda beneficiar”.