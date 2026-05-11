La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026. Desde el lunes 11 comenzarán los depósitos para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales, según la terminación del DNI. El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo. Además, este mes llegará con un incremento del 3,38% en los haberes previsionales, actualización que se aplicará tomando como referencia el último Índice de Precios al Consumidor difundido por el INDEC. Con la suba confirmada para mayo, la jubilación mínima pasará a ser de $ 393.174,10. A eso se sumará un bono extraordinario de $ 70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. De esta manera, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzará los $ 463.174,10. El refuerzo económico también se pagará a: En el caso de quienes superan el haber mínimo, el bono será proporcional hasta completar el tope fijado por ANSES. Según los nuevos valores, la PUAM llegará a $ 384.539,28 con bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzarán los $ 345.221,87. El bono extraordinario de $ 70.000 se acreditará automáticamente, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. El beneficio estará destinado a: ANSES aclaró que el monto del refuerzo variará según el ingreso de cada persona. Por eso, quienes cobren más que la mínima recibirán un adicional menor.