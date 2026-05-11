La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario de pagos correspondiente a mayo 2026. os Este mes, los jubilados y pensionados cobrarán sus haberes con aumento y un calendario “corrido” a causa de los feriados. Esto se debe al feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, que este año cae lunes 25 de mayo, y al feriado por el Día del Trabajador, que fue el 1° de mayo. De este modo, el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares (AUH y AUE) de ANSES sufrirá variaciones en mayo. A continuación, el detalle de los nuevos montos y el cronograma completo por terminación de documento. Este mes, todas las prestaciones previsionales recibirán un ajuste del 3,4%, conforme al último dato de inflación de marzo 2026. Así, con el nuevo ajuste correspondiente a abril, la jubilación mínima pasará a ser de $ 393.174,10. En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $ 70.000, el monto total ascendería a $ 463.174,10. De esta forma, los valores estimados para los titulares de ANSES en mayo quedarían de la siguiente manera: Es importante tener en cuenta que el bono de $ 70.000 se paga de forma proporcional para aquellos que superan la mínima, hasta alcanzar el tope de $ 463.174,10. El actual sistema de actualización fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó el mecanismo trimestral por incrementos mensuales vinculados al IPC. El objetivo oficial es evitar que los ingresos pierdan tanto terreno frente a la inflación. En mayo 2026, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes en las siguientes fechas: