La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que quedarán excluidos del sistema de jubilación todos los ciudadanos que no hayan trabajado el tiempo mínimo requerido. El Gobierno federal no permite acceder a los beneficios del Seguro Social a quienes no cumplan con los requisitos básicos de aportes laborales. Para ser elegible a la jubilación en Estados Unidos, es obligatorio haber trabajado al menos 10 años, lo que equivale a la acumulación de 40 créditos laborales. Esta es una de las condiciones mínimas e ineludibles que impone el sistema del Seguro Social para acceder a los pagos mensuales al momento del retiro. Cada crédito laboral representa una cierta cantidad de ingresos obtenidos durante un año. En 2025, se otorga 1 crédito por cada USD 1.810 de ingresos, con un máximo de 4 créditos por año. Por lo tanto, trabajando y ganando al menos USD 7.240 anuales, se alcanzan los 4 créditos anuales y se pueden acumular los 40 créditos necesarios en una década. “A lo largo de su vida, es posible que obtenga más créditos que el número mínimo para ser elegible para recibir sus beneficios", explicó la SSA. Una ventaja del sistema es que los créditos laborales no caducan. Si una persona deja de trabajar por un tiempo, puede retomar su actividad laboral años más tarde y sumar nuevos créditos para completar el mínimo requerido. El Seguro Social permite solicitar la jubilación entre los 62 y los 70 años, y el monto del pago mensual varía según la edad de retiro: La SSA también publicó los montos máximos mensuales que puede recibir un jubilado según su edad al momento de solicitar los beneficios: