En esta noticia Encargados de Edificio con nuevo aumento y suma fija para mayo: cuánto cobro

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) y las cámaras del sector empleador cerraron un nuevo acuerdo paritario que actualiza los salarios de los encargados de edificio.

El entendimiento, firmado el 12 de mayo de 2026, establece una modificación salarial que entrará en vigencia con los haberes que se devenguen en el mes de mayo. Las partes ratificaron además la totalidad de las cláusulas del convenio colectivo de la actividad, en cumplimiento del compromiso asumido en la reunión paritaria anterior.

El acuerdo contempla, en primer lugar, la incorporación de montos al salario básico según categoría. Para los encargados de cuarta categoría con jornada completa —la referencia central del CCT 589/10— se adicionan $20.000 al básico, mientras que para las restantes categorías del artículo 6 del convenio el incremento es de $10.000.

Ambos importes serán descontados de la suma fija remuneratoria que había sido pactada en el acuerdo salarial del 30 de diciembre de 2025, de modo que la operación implica una reestructuración parcial de los conceptos que integran el salario, no una simple adición de fondos nuevos.

Sobre los básicos así recalculados, se aplica luego un aumento del 2% tomando como referencia el salario básico de la cuarta categoría correspondiente al mes de abril de 2026. Ese porcentaje se traslada también a los adicionales de convenio y se aplica de forma proporcional al resto de las categorías.

El mecanismo respeta la estructura escalonada del convenio y garantiza que el ajuste alcance a la totalidad de los trabajadores del sector, independientemente de su categoría o modalidad de contratación.

El tercer componente del acuerdo es la nueva suma fija remuneratoria, que queda establecida en $80.000 para los trabajadores de jornada completa. Para las restantes categorías del convenio, el importe se calculará en forma proporcional.

Esta suma se abonará en conjunto con los salarios mensuales a partir de las remuneraciones que se devenguen desde mayo de 2026 en adelante. Cabe señalar que el monto representa una reducción respecto de la suma fija de $100.000 que estaba vigente hasta abril , precisamente porque una parte de ese importe fue absorbida hacia el básico en el primer punto del acuerdo.

El impacto del nuevo esquema salarial alcanza también a los adicionales de convenio, que se actualizan en línea con el porcentaje acordado. A los valores resultantes se suman los plus por antigüedad, retiro y clasificación de residuos, limpieza de cocheras, mantenimiento de jardines, piletas y zonas desfavorables, entre otros.

El acuerdo fue presentado ante la Secretaría de Trabajo para su homologación, trámite que le otorgará plena vigencia y carácter obligatorio para todos los empleadores comprendidos en el CCT 589/10 a nivel nacional. Una vez homologado, el nuevo esquema salarial regirá sin excepciones para la totalidad del sector.

Encargados de Edificio con nuevo aumento y suma fija para mayo: cuánto cobro

Categoría / Función 1° Categoría 2° Categoría 3° Categoría 4° Categoría Encargado Permanente con vivienda $1.089.785 $1.044.377 $998.970 $908.154 Encargado Permanente sin vivienda $1.260.697 $1.208.168 $1.155.639 $1.050.581 Ayudante Permanente con vivienda $1.089.785 $1.044.377 $998.970 $908.154 Ayudante Permanente sin vivienda $1.260.697 $1.208.168 $1.155.639 $1.050.581 Ayudante Media jornada $630.349 $604.084 $577.820 $525.291 Personal Asimilado con vivienda $1.089.785 $1.044.377 $998.970 $908.154 Personal Asimilado sin vivienda $1.260.697 $1.208.168 $1.155.639 $1.050.581 Mayordomo con vivienda $1.125.952 $1.079.038 $1.032.123 $938.294 Mayordomo sin vivienda $1.307.486 $1.253.008 $1.198.529 $1.089.572 Intendente $1.555.281 $1.555.281 $1.555.281 $1.555.281 Personal con más 1 Función con vivienda $1.089.785 $1.044.377 $998.970 $908.154 Personal con más 1 Función sin vivienda $1.260.697 $1.208.168 $1.155.639 $1.050.581 Encargado Guardacoches con vivienda $955.299 $955.299 $955.299 $955.299 Encargado Guardacoches sin vivienda $1.029.119 $1.029.119 $1.029.119 $1.029.119 Personal Vigilancia Nocturna $1.127.991 $1.127.991 $1.127.991 $1.127.991 Personal Vigilancia Diurna $1.056.829 $1.056.829 $1.056.829 $1.056.829 Personal Vigilancia Media Jornada $528.414 $528.414 $528.414 $528.414 Encargado No Permanente con vivienda $558.435 $558.435 $558.435 $558.435 Encargado No Permanente sin vivienda $598.586 $598.586 $598.586 $598.586 Ayudante Temporario $1.037.220 $1.037.220 $1.037.220 $1.037.220 Ayudante Temporario Media Jornada $518.610 $518.610 $518.610 $518.610

Valores para personal por hora y suplentes: