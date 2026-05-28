En esta noticia Uno por uno, todos los inmuebles que le decomisarán a Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la exmandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y del empresario Lázaro Báez.

Sin embargo, la expresidenta aún puede acudir directamente al máximo tribunal mediante un recurso directo. De todas formas, la presentación del recurso de queja no dejaría sin efecto la ejecución de sus bienes.

Se trata de cumplir con el pago de $ 684.990.350.139,86. Este monto se desprende en concepto del decomiso por la maniobra fraudulenta que se comprobó en el caso que derivó en la condena de la titular del Partido Justicialista (PJ) a seis años de prisión (con inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos).

Cristina Kirchner, junto a su hijo Máximo Kirchner

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 había ordenado en noviembre pasado el decomiso de 84 inmuebles a Lázaro Báez, uno a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones S.A. y 19 a Máximo y Florencia Kirchner, herederos del expresidente Néstor Kirchner.

El tribunal, presidido por Gustavo Hornos e integrado además por Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, sostuvo que el recurso presentado por Cristina Kirchner era inadmisible. Sin embargo, este último magistrado consideró que sí correspondía conceder de manera parcial la instancia extraordinaria para determinados bienes de Máximo y Florencia Kirchner, así como también de Lázaro Báez.

Casación cuestionó los recursos presentados por la defensa y agregó que ”no resultan atendibles para sustentar la habilitación del remedio extraordinario pretendido". “Es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual los recurrentes no han acreditado”, señaló el tribunal.

La casa de Cristina Kirchner en el Calafate Télam

Uno por uno, todos los inmuebles que le decomisarán a Cristina Kirchner

Inmuebles en El Calafate (Departamento III Lago Argentino):

Propiedad en Avenida 17 de Octubre al 800 - Superficie de 6.001,64 m² (adquirida en 2007) Terreno de 44.106 m² (adquirido en 2007) Terreno de 87.046 m² (adquirido en 2007) Lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces (comprado en 2002, con parcelas adyacentes adquiridas en 2007) Otros terrenos de grandes extensiones adquiridos en 2007 y 2008

Inmuebles en Río Gallegos:

Diez unidades sobre calle Mitre al 500 (todas adquiridas en 2007, cedidas a Máximo y Florencia Kirchner) Inmueble en 25 de Mayo al 200 (adquirido en 2010) Propiedad en calle Presidente Néstor Kirchner al 400 (adquirida en 2006)

También se decomisarán bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.

El decomiso alcanza un monto actualizado equivalente a 684 mil millones de pesos, destinado a cubrir la condena en la causa Vialidad.

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