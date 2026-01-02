En esta noticia Detención domiciliaria de Cristina Kirchner: qué podría cambiar después del alta

La expresidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, sin fecha de alta confirmada, mientras en su entorno crece la expectativa por la respuesta de la Justicia a los distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2), que verá modificada su conformación durante la feria de enero.

La titular nacional del Partido Justicialista, quien cumple una condena de 6 años de prisión por la Causa Vialidad, fue internada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

A 12 días de la operación, y según el último parte médico, Cristina Kirchner se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso como consecuencia de presentar una “lenta recuperación del íleo posoperatorio”, que es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico, según detallaron desde el Sanatorio Otamendi, donde permanece ingresada.

Cabe recordar que el entorno médico de Cristina Kirchner ha reportado históricamente cuadros de hipotensión arterial crónica. Estos episodios de presión baja motivaron en reiteradas ocasiones la suspensión de sus actividades oficiales y la prescripción de reposo preventivo bajo supervisión profesional.

Mientras fue presidenta, Cristina Kirchner fue operada dos veces:

En 2012 se le extirpó la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, en Pilar, tras un diagnóstico que detectó nódulos. Luego se confirmó que se trataba de “adenomas foliculares”.

En 2013 fue operada de un hematoma subdural, localizado entre el cerebro y el cráneo. Fue intervenida en la Fundación Favaloro.

Además, en 2014 sufrió una fractura en el tobillo izquierdo debido a un accidente doméstico, lo que limitó su movilidad durante meses.

Ya durante su gestión como vicepresidenta:

extirpación del útero por la aparición de lo que se evaluó inicialmente como “un polípo sospechoso”. En 2021 fue sometida a una histerectomía total en el Sanatorio Otamendi. Se trató de una cirugía programada, realizada por vía laparoscópica, que consistió en lapor la aparición de lo que se evaluó inicialmente como “un polípo sospechoso”.

Según trascendió, la defensa de Cristina Kirchner tiene una estrategia para intentar que que durante la feria judicial de enero el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria en San José 1111, que se vio restringida luego de una reunión con un gran número de economistas del peronismo.

El equipo de abogados de la expresidenta, liderado por Carlos Beraldi, presentaron pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio.

Si bien las solicitudes fueron en principio rechazadas por el TOF2 integrado por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, la defensa de Cristina Kirchner busca aprovechar que dos de sus integrantes (Barroetaveña y Hornos) inician su período anual de vacaciones para insistir con los pedidos.

La nueva conformación -con Borinsky más la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci- que cambia dos votos del tribunal y abre la posibilidad de que el TOF 2 considere modificar las condiciones en las que Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria.