Pan American Energy (PAE) presentará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un proyecto de u$s 680 millones a desarrollar en Cerro Dragón, su histórico yacimiento en Chubut. Será la primera aplicación al programa de un desembolso para la producción de hidrocarburos convencionales.

La inversión de PAE será para un proyecto de recuperación terciaria. Incluirá la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros, la preparación de casi 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores, que permitirán alargar la vida útil de una cuenca madura, como la del Golfo San Jorge.

Con este desembolso, se podrán producir 24 millones de barriles de petróleo acumulados de incremental hasta el final de la concesión, en 2047.

Ese volumen equivale a 13.300 barriles diarios en su pico sobre la producción proyectada.

Actualmente, Cerro Dragón produce 70.000 barriles de crudo por día y 9 millones de metros cúbicos (m3) de gas.

En forma paralela, PAE logró el año pasado que Chubut le otorgue una concesión no convencional (Cench) tras haber descubierto shale gas en el yacimiento. Allí, invertirá u$s 250 millones en un plan piloto, independiente del desembolso para el que solicitará RIGI.

El anuncio se hizo tras una reunión en el Ministerio de Economía, en la que Luis Caputo y el Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, recibieron al Gobernador chubutense, Ignacio Torres, y al CEO de PAE, Marcos Bulgheroni.

Cerro Dragón es el yacimiento de hidrocarburos convencionales más productivo del país. A través de las empresas que fueron precursoras de la actual PAE -entre ellas, Bridas, hoy accionista del grupo-, la familia Bulgheroni lo opera desde hace siete décadas.

Cerro Dragón es la concesión de mayor producción dentro de los convencionales

Desde 1997, cuando Bridas se fusionó con la estadounidense Amoco para formar PAE -cuyo presidente es Alejandro Bulgheroni-, sumó más de 4400 pozos y se convirtió en el principal exportador del crudo tipo Escalante, que es de alta demanda en el mercado internacional.

En los últimos años, PAE se focalizó en sostener los niveles de producción, pese al declino natural del yacimiento, que llegó a producir 90.000 barriles diarios de crudo pesado, equivalentes al 22% del crudo convencional total de la Argentina.

“ El RIGI permitirá incrementar producción en un bloque que necesita inversión para revertir el declino ”, explican en el sector.

Según informó PAE, el proyecto sumará mayores ingresos para la Provincia de Chubut por las regalías asociadas a esa producción incremental y, también, significará una mayor actividad en la cuenca San Jorge, ya que se podrán desarrollar nuevas zonas que, anteriormente, no eran económicas, resaltó.

La recuperación terciaria, explicó, es una técnica que se aplica una vez agotadas las etapas de recuperación primaria (flujo natural y bombeo) y secundaria (inyección de agua de formación para mantener la presión y desplazar petróleo), con el objetivo de movilizar el petróleo remanente atrapado en el yacimiento y maximizar su recuperación.

“ Estos proyectos, integrados a pozos de inyección de agua, transforman el polímero sólido en una solución lista para ser inyectada en el yacimiento, con la finalidad de aumentar la viscosidad del fluido y desplazar una mayor cantidad de petróleo hacia los pozos productores ”, indicó PAE.

La reunión de PAE, Torres y Caputo en Economía

En febrero, el Gobierno de Javier Milei extendió al upstream -exploración y producción de hidrocarburos- los beneficios del RIGI. Hasta entonces, en energía, cubría solo los desembolsos de infraestructura. Desde esa extensión, se sucedieron varias empresas en la ventanilla del Ministerio de Economía.

Pampa Energía presentó u$s 4500 millones para el desarrollo de shale oil en Rincón de Aranda. Tecpetrol lo pidió para los u$s 2400 millones que invierte en Los Toldos II Este. Pluspetrol, para los u$s 12.000 millones que desembolsará en los activos que le compró a ExxonMobil en Vaca Muerta. GeoPark, para u$s 1000 millones que ejecutará en la formación. E YPF anunció la inversión, hasta ahora, más alta presentada al régimen: u$s 25.000 millones para el proyecto LLL Oil.

Alejandro Bulgheroni, chairman de PAE Prensa PAE

También Chevron le anticipó a Caputo durante la reciente visita de Milei a Los Ángeles que aplicará al RIGI una inversión superior a los u$s 10.000 millones en El Trapial, bloque que opera en Vaca Muerta.

Todos esos proyectos presentados al régimen son para la extracción de hidrocarburos no convencionales.