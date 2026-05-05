Este martes, el Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios para la tarifa del gas tras definir una bonificación del 25% para ciertos consumidores, que se sumarán al 50% general que reciben durante los meses de mayor consumo. Alcanza a las empresas Metrogas S.A., Naturgy y Litoral Gas. La medida, impulsada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), establece que las compañías deberán ajustar su facturación conforme a los valores definidos en el anexo que acompaña la normativa publicada hoy junto con las Resoluciones 480/2026, 482/2026, 483/2026 y 484/2026. El beneficio se aplicará exclusivamente en mayo y alcanzará a usuarios residenciales y entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio y organizaciones sociales, siempre que estén incluidos en el programa oficial de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El descuento no cubre la totalidad de la factura, sino que se aplica sobre un bloque de consumo base definido por el Estado según la zona climática. En caso de superar ese límite, el excedente se paga a tarifa plena. Se beneficiarán del subsidio todos los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales. Existen excepciones para personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas y quienes demuestren residencia en barrios populares. El proceso se gestiona únicamente mediante la plataforma oficial argentina.gob.ar/subsidios, donde se implementó el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). A continuación, los puntos clave para mantener o solicitar el beneficio: Si bien hubo una migración automática desde el antiguo RASE, la inscripción es obligatoria para grupos específicos: Para completar la declaración jurada online, el solicitante debe contar con los siguientes datos a mano: La plataforma no solo funciona para el alta, sino que permite un control exhaustivo del beneficio: