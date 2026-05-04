Este lunes, el Gobierno presentó un nuevo esquema de bonificaciones para el servicio de gas en mayo, lo que representará un alivio económico para determinados usuarios. Se trata de un descuento del 25% que se aplicará para el consumo de gas natural y propano por redes, destinado a quienes cumplan con ciertos requisitos específicos. La medida se oficializó a través de la Resolución 111/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. La decisión responde a la necesidad de amortiguar el impacto de los aumentos y la reducción de subsidios. Este lunes, el Gobierno estableció una bonificación adicional extraordinaria del 25% para los usuarios de gas alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este beneficio, que se aplicará durante mayo, se sumará así al 50% general que reciben durante los meses de mayor consumo. Cabe recordar que, en su momento, el Gobierno estableció una bonificación del 50% en las tarifas de gas para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre), mientras que en los meses de bajo consumo (entre octubre y marzo) no se sostienen los subsidios. De esa forma, el descuento llegará a un 75% durante el quinto mes del año. El descuento también alcanzará a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables contempladas por las Leyes 27.098 y 27.218. La medida anunciada por la cartera a cargo de María Tettamanti busca mitigar el impacto de la suba de los precios internacionales frente a los vaivenes del conflicto en Medio Oriente. En ese sentido, indicaron que el contexto energético internacional se encuentra afectado “por crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas para la producción y comercialización de hidrocarburos”, lo que incrementó “la volatilidad de los precios del gas”. “Si bien Argentina cuenta con recursos gasíferos propios, mantiene un grado de integración con el mercado internacional a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles sustitutos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda interna”, señaló el texto oficial. “Así, las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, plantearon. Según el texto oficial, la modificación de la bonificación extraordinaria “responde a dar continuidad a los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos”.