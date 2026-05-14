México y Corea del Sur analizan cómo incrementar la cooperación bilateral en materia económica, después de que se descartaran la firma de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países. En una reunión entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su homólogo surcoreano, Yeo Han-koo, los ministros iniciaron un análisis para incrementar la cooperación comercial, en la que alcanzaron distintos entendimientos. Entre ellos, los ministros reconocieron la importancia de establecer un marco formal de comercio e inversión para elevar el nivel de la cooperación económica bilateral, acordaron establecer un Diálogo Estratégico entre Ministros, así como un grupo de trabajo enfocado en la modernización y mejora de la relación comercial bilateral. Los ministros analizan el impacto del incremento en los aranceles que México impuso el año pasado a los países con los que no tiene acuerdo comercial. En este sentido, México y Corea del Sur se comprometieron a trabajar estrechamente para minimizar las disrupciones y atender dificultades prácticas. “Para tal efecto, acordaron fortalecer las consultas cercanas en beneficio mutuo”, señaló un comunicado de la Secretaría de Economía. Además, los funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la revisión conjunta del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) que inicia este mes y sus posibles implicaciones para las empresas que operan en la región. “Al considerar la contribución de las inversiones de empresas coreanas en México, se acordó fortalecer las consultas para asegurar que estos intereses sean reflejados durante el proceso de revisión del acuerdo comercial”, abundó la dependencia. Corea del Sur es el séptimo país más importante para México en materia de intercambio comercial, al representar 3.46% de las importaciones y 1% de las exportaciones del país. Además, está entre los 10 inversionistas más grandes en el país, pues cuenta con inversiones de empresas emblemáticas, como la automotriz Kia, en Pesquería Nuevo León, o Samsung, que tiene inversiones en Querétaro, donde produce refrigeradores, lavadoras y secadoras, así como en Tijuana, Baja California, cuya planta se dedica al armado de pantallas planas.