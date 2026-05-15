El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para fortalecer controles en la agroexportación y proteger ecosistemas forestales en México. Las modificaciones permitirán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitir certificados de cumplimiento laboral y de seguridad social para empresas exportadoras. Además, se amplían las medidas relacionadas con fauna, flora y prevención de deforestación ilegal. El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social establece que las nuevas reglas buscan garantizar que las exportaciones mexicanas cumplan disposiciones ambientales y laborales, especialmente en actividades vinculadas con productos agroforestales y especies protegidas. La reforma al artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior permitirá aplicar restricciones cuando exista riesgo para especies en peligro o se detecte “deforestación y cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización correspondiente”. También se incorporan criterios relacionados con trabajo y seguridad social en situaciones no previstas por normas oficiales mexicanas. Con ello, autoridades podrán intervenir en operaciones comerciales vinculadas con riesgos ecológicos o incumplimientos laborales. El nuevo artículo 283 Quáter de la Ley Federal del Trabajo faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir un “certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social” a empresas del sector exportador. De acuerdo con los artículos transitorios, la dependencia tendrá un plazo de 30 días tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación para emitir reglas y procedimientos relacionados con la certificación obligatoria. El dictamen también aclara que la implementación de las nuevas medidas deberá realizarse con presupuesto ya autorizado, por lo que “no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate”.