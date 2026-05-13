La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) cerró un nuevo acuerdo salarial en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). El acta establece una escala de aumentos escalonados con vigencia hasta julio de este año para la mayoría de las actividades, y hasta septiembre para el sector olivícola. De la mesa participaron, por el lado de los empleadores, representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El acuerdo toma como base el jornal vigente en febrero de 2026 para la mayor parte de las actividades alcanzadas —personal permanente de prestación continua, tractoristas, cosechadores de granos y oleaginosas, trabajadores de criaderos porcinos, aplicadores de fitosanitarios y personal de cáñamo— y fija tres tramos de actualización. Para la categoría testigo del personal permanente de prestación continua, el jornal pasó a $ 44.913,61 desde el 1° de marzo, trepó a $46.485,59 en abril y llegará a $ 47.880,16 a partir del 1° de mayo y hasta el 31 de julio. En todos los casos se suma una cifra no remunerativa que se reduce progresivamente a lo largo del período. Los tractoristas y maquinistas de cosechadoras y agrícolas que trabajan exclusivamente en la recolección de granos y oleaginosas son los que perciben los valores más altos dentro del régimen de personal de campo. El jornal diario de esta categoría arrancó en $68.868,26 en marzo, subió a $ 71.278,65 en abril y alcanzará $ 73.417,01 desde mayo hasta el cierre del acuerdo. En términos mensuales, el salario de esta categoría superará los $ 1.666.580 a partir de este mes, más la suma no remunerativa correspondiente. El sector olivícola tiene un cronograma diferente porque la negociación tomó como referencia el jornal vigente en abril de 2026. En ese caso, el arranque es desde el 1° de mayo, cuando el jornal del personal de riego —categoría testigo— llegará a $ 56.842,32, con escalonamiento hasta $ 60.596,75 en julio, con vigencia extendida hasta el 30 de septiembre. El acta incluye además una cláusula de cuota de solidaridad gremial del 2% mensual sobre el total de las remuneraciones, a cargo de los trabajadores no afiliados a la UATRE. Los empleadores deberán actuar como agentes de retención y depositar los importes retenidos hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial del sindicato en el Banco Nación. Los trabajadores afiliados quedan expresamente exceptuados de este descuento, que regirá durante toda la vigencia del presente acuerdo. Asimismo, se incluyó una cláusula de revisión que habilita a cualquiera de las partes a solicitar la reapertura de las negociaciones si las condiciones económicas del período así lo requirieran.