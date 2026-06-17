Los bancarios acumulan en los primeros cinco meses del año un aumento del 14,7% sobre los salarios de diciembre de 2025. Foto: Shutterstock.

Los empleados bancarios acordaron un nuevo aumento paritario para los salarios de mayo 2026. Con la suba, que será del 2,1%, el básico del sector quedó fijado en $ 2.437.232,92.

“Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”, informaron desde el sindicato que encabeza Sergio Palazzo.

Súper paritaria bancaria: ¿cuánto cobrarán en junio?

Con esta paritaria, los bancarios acumulan un aumento del 14,7% sobre los salarios de diciembre de 2025 en los primeros cinco meses del año.

Al mismo tiempo se actualizó el bono por el Día del Bancario, que en Argentina se celebra todos los 6 de noviembre. Quedó establecido en $ 2.111.667,14 , a corregir por futuras actualizaciones.

Componente Salarial Mes de Abril Mes de Mayo (Cobro en Junio) Sueldo Inicial Básico $2.319.195,20 $2.368.759,48 Ingreso Inicial Mínimo Total $2.319.195,20 $2.437.232,92 Bono Día del Bancario (Mínimo) $2.067.482,29 $2.111.667,14

“De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, finaliza el comunicado del gremio.