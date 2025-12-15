En esta noticia No son las reservas: el verdadero problema del dólar según Melconian que Milei ignora

El economista Carlos Melconian advirtió que la Argentina convivirá con reservas negativas durante toda la presidencia de Javier Milei y cuestionó la falta de definición del Gobierno sobre el régimen cambiario.

En una entrevista con el programa “La Mirada de Roberto García”, el expresidente del Banco Nación planteó serias dudas sobre la estrategia oficial y propuso un cambio de rumbo en el manejo del dólar.

Melconian fue contundente al analizar la intervención del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien aportó u$s 3.000 millones al país.

“Si todo marcha acorde al plan, ¿a qué vino Bessent? Y tuvo que poner 3 lucas, porque si no te cambia el stent en la vereda en ese momento, estás liquidado”, sentenció el economista, en alusión a que el Gobierno enfrentaba una situación crítica previo a la intervención de EE.UU.

El exfuncionario describió cómo cambió la naturaleza de ese apoyo financiero: “No es un swap de 20 donde yo te doy pesos y vos me das dólares y jugamos así, a lo China. Se transformó en: ‘Me debés 3 lucas’. Que es la que puse”.

Para Melconian, esto representa un cambio sustancial en la relación con Estados Unidos, que pasó de ser un eventual respaldo a convertirse en un acreedor directo.

Uno de los puntos centrales de su crítica apunta al uso del superávit fiscal. Melconian sostiene que el Tesoro debería ir al mercado a comprar dólares para pagar los intereses de la deuda, algo que no ocurrió en 2024.

“El Tesoro, no el Gobierno, tiene superávit fiscal. Debe capital e intereses. Tiene que ir como hijo de cualquier vecino al mercado a comprar dólares para intereses”, explicó.

El economista reveló que el pago de intereses se realizó usando los fondos del FMI: “Eso se pagó usando la plata del Fondo. El dinero es fungible, pero usando la plata del Fondo”. Agregó que existe “un temor, entre comillas, para la historia de este ministro, que se endeude para los intereses”.

Melconian propuso un programa de regularización para el pago de intereses en dólares, en lugar de las compras esporádicas actuales: “No esta cosa de que un día 50, una compra en bloque, te enterás por los tuiteros amigos. Es decir, un programa de regularización para el pago de intereses”.

El ex titular del Banco Nación destacó un cambio positivo tras las elecciones: la demanda de dólares se redujo a niveles manejables. “Volvió a la ‘bimonetariedad’ de mil millones de dólares por mes. Que es 12, 15 lucas anuales, de margarita a los chanchos, pero financiable a través de ingresos de capitales”, señaló. Sin embargo, advirtió que niveles de “tres por mes, o cuatro por mes o cinco por mes no” son sostenibles.

Sobre las reservas del Banco Central, Melconian fue categórico: “Bien hecho, salvo lluvia de inversiones o de capitales, con reservas negativas vamos a convivir toda la presidencia de Milei”.

El economista también cuestionó el rumbo monetario del Gobierno. “Monetariamente hablando vino una caída de la monetización fenomenal. Eso arrastró al crédito, eso arrastró a la tasa, eso arrastró a la morosidad”, explicó. Para Melconian, si el Gobierno continúa con el mismo programa “va a volver a tener problemas”.

Consultado sobre a la frase “todo marcha acorde al plan” que utiliza el Gobierno, Melconian fue irónico: “Fideo con tuco y la llegada de Bessent para mí son sinónimos de ‘no hablemos más de ese tema’. Porque, ¿dolarización? Mostrame los fideos, el tuco... no hubo. Listo, 5 a 0”.

El economista insistió en que el tema central pendiente es “ver cómo se puede ahora ir teniendo mayor certeza cada vez de un régimen cambiario que esté para quedarse”.

Y vinculó esto directamente con la necesidad de “un régimen monetario que tiene que tratar de monetizar de nuevo la economía, generar monetización y depósitos para generar crédito”.

Además, Melconian relativizó un eventual segundo desembolso de u$s 20.000 millones que se mencionó en su momento: “Para mí nunca existió, más allá de que los videos... Ya lo sé, ya lo sé”.

Y agregó: “Yo, para mí; tengo que ser honesto conmigo mismo, yo nunca le di bola al segundo 20 mil. Y además creí que hasta ni hace falta”.

Sobre la salida de capitales que precedió a las elecciones, el economista recordó que “llegó a más de u$s 30.000 millones. Aunque le saques 10 del rulo, 20”. Esta fuga masiva de divisas explica, según su análisis, por qué “sobran dólares, no faltan. Pero lo que pasa es que alguien se los llevó, que fue la apertura del cepo a las personas”.