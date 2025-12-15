El cierre financiero de 2025 entra en zona de definiciones: tras la licitación del Bonar 2029 por u$s 1000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, debe definir el repo con bancos, una operación destinada a asegurar los pagos de la deuda de enero de 2026 con privados.

Las miradas se centran en la cancelación de los vencimientos del 9 de enero por u$s 4500 millones y en cuál de las alternativas disponibles para Argentina utilizará finalmente el titular del Palacio de Hacienda.

El poder pagar vencimientos de deuda con nueva deuda sin incrementar el stock tiene un valor clave: el Bancp Central (BCRA) deja de sacrificar reservas. De hecho, Caputo se refirió hace casi dos semanas, en el Encuentro de Líderes organizado por El Cronista, a que el BCRA comenzará a acumular reservas fuertemente con el retorno del país al mercado de crédito internacional.

Basó su afirmación en el crecimiento de la demanda de pesos que llevaría a una acumulación de u$s 7000 millones o hasta u$s 14.000 millones, dependiendo de cómo se vaya desarrollando esa variable clave.

El repo, en foco

Pero, de corto plazo, el centro de la escena lo copa el repo con bancos. La estrategia oficial pasa por reducir el costo financiero de estas operaciones y por ello, para el pago del vencimiento del 9 de enero apelarían a este crédito de corto plazo.

Una vez que el Gobierno logre aprobar el Presupuesto 2026 en el Congreso y eventualmente la sanción del Senado a la reforma laboral, es de esperar una reducción del riesgo país y, por ende, un menor costo para la emisión de un bono bajo legislación extranjera durante enero y febrero.

Otra novedad relevante que dejó la semana pasada en lo financiero fue la compra de u$s 220 millones por parte del Tesoro, sumando ya u$s 450 millones desde la elección del 26 de octubre.

“Las reservas netas siguen por debajo de su nivel de fin de octubre por pagos de vencimientos de Bopreal y al Fondo Monetario (FMI). Esto refleja que refinanciar vencimientos permite que las reservas no caigan, pero no genera acumulación de divisas. El Tesoro habría comrpado u$s 220 millones en el Mercado Libre de Cambios. Los vencimientos del Tesoro y del BCRA con privados, FMI y Club de París suman u$s 13.800 millones en 2026 y u$s 18.000 millones en 2027” destaca el último informe de la consultora 1816.

Pensando ya más en el largo plazo, la intención del Gobierno y del propio FMI es la de ir reemplazando la deuda con ese organismo internacional con la de inversores vía colocaciones en el mercado. Obviamente, ello llevará bastante tiempo, pero el puntapié inicial de ese proceso se dará seguramente en 2026, con las emisiones en mercados, las reservas que vaya acumulando el BCRA y el propio superávit primario.

En lo que respecta a las colocaciones en pesos, el jueves Caputo logró un roll over de los vencimientos del 102%, con baja de tasas y extendiendo plazos. La desinflación de la economía es clave para acentuar la reducción de las tasas en 2026. El contexto internacional ayuda con mayor demanda de fondos extranjeros de los activos de países emergentes.

Los desafíos financieros del año próximo no son despreciables. Pero si se observa la situación a diciembre de 2023, la actual se acerca al paraíso. No es poco.