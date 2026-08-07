El titular de la UIA cruzó a Caputo. Foto: El Cronista / NA.

Las declaraciones de Luis Caputo en el evento de la Cámara de Agentes de Bolsa contra quienes defienden a la industria nacional generaron una rápida reacción del sector fabril. El ministro de Economía defendió las políticas oficiales y criticó a quienes aseguran que perjudica a la producción nacional. “Para todos los tarados que hablan de la industria”, expresó.

Ante esto, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionaron el tono utilizado y aseguraron que ese tipo de expresiones “no ayudan al diálogo” en un contexto de fuerte caída de la actividad manufacturera.

Entre las repercusiones, también se sumaron críticas desde distintas cámaras que nuclean a Pymes y compañías locales.

La respuesta de la UIA a los dichos de Caputo

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, evitó profundizar la polémica, pero cuestionó directamente las expresiones del titular del Palacio de Hacienda.

“No son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre. Además, remarcó que “ defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica , la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía”.

En esa línea, pidió “valorar al empresario industrial” que invierte en innovación y exportaciones. “No defendemos privilegios, queremos competir en igualdad de condiciones”.

NA

Rappallini insistió en que el reclamo del sector industrial no apunta a mantener protecciones sino a corregir los problemas estructurales que afectan la competitividad en Argentina. Entre los reclamos, mencionó la presión impositiva; costos laborales; infraestructura; falta de financiamiento; competencia desleal; bajo consumo y caída de la actividad.

“No estamos defendiendo privilegios, queremos tener las mismas condiciones para competir con el mundo”, afirmó. También recordó que “seguimos teniendo impuestos a la exportación cuando el mundo está subsidiando las exportaciones”.

Desde Industriales PYMES Argentinos (IPA), reclamaron una mesa de diálogo urgente con el Gobierno para discutir la estructura de costos de la producción.

“Somos caros por los costos de la realidad, porque producir en la Argentina conlleva una carga que no existe en el resto del mundo”, sostuvo el titular Daniel Rosato. “Nos exigen competir con el mundo, pero nos mandan a la cancha sin las mismas reglas de juego y enfrentando importaciones que terminan destruyendo el entramado local”, agregó.

Qué dijo Luis Caputo sobre la industria nacional

Las declaraciones del ministro se dieron el miércoles en el evento de la Cámara de Agentes de Bolsa que se desarrolló en el Hotel Sheraton.

“La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas 10 veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria”, sostuvo.

“Lo único que creía en el modelo anterior son los servicios públicos, que no es otro caso que el reflejo del déficit; regalábamos la energía”, planteó.

En su discurso también apuntó contra aquellos que critican que solo crecen cuatro sectores de la economía, los vinculados con el comercio exterior como el petroleo, la minería y el agro.

En su visión, ese argumento no tiene sentido ya que estos son los sectores que generan los dólares que benefician a todos. Y que permiten que las empresas pueden importar sin tener que pagar coima, girar dividendos y que los argentinos puedan comprar para ahorrar.