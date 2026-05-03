La presidencia de Javier Milei está marcada, entre otras cosas, por su fuerte presencia en el exterior y por la imagen del mandatario de cara al mundo. Sin embargo, esta arista que marca un punto de contraste con gestiones anteriores, es vista con lupa por parte del electorado de cara al próximo año. Un reciente informe de la agencia Rubikón Intel pone de manifiesto que los argentinos pudieran ver con algún recelo la agenda presidencial en el exterior. Es que, tan solo en su primer año, Milei realizó más de 20 viajes internacionales, con Estados Unidos, Israel y Europa como los puntos estratégicos elegidos por su comitiva. Esto detalla el último informe de gestión realizado por el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos el pasado 27 de agosto de 2025. Según el Ejecutivo, los 26 viajes realizados hasta aquel momento representaron un costo para el Estado de $ 996.543.769 y otros u$s 1.599.747 en combustible, logística y hospedaje, un aumento del 60% respecto a 2024. En el informe de gestión se especifican las fechas, así como también los lugares visitados, motivos de los traslados, miembros de la comitiva y costos asociados a vuelos, hospedajes y otros insumos. El informe de Rubikón Intel, analizó la lectura de la sociedad de la política exterior del Gobierno. En términos de alineamiento, riesgos y percepción pública, preguntó a los individuos encuestados: “¿cómo evualúa usted la actividad internacional?“. Con un categórico 37%, los consultados coincidieron en que “es innecesaria, el Presidente debería priorizar los problemas internos”. Además, un 18,5% considera que “es perjudicial”, puesto que “los viajes ideológicos dañan la imagen del país”. Por otra parte, un 19,3% destacó que su presencia en el exterior “es positiva, proyecta a la Argentina y fortalece alianzas estratégicas”; asimismo, en un 14,3% también aseveraron que se trata de un activo de su gestión, pero que “el gasto es excesivo dado el contexto de ajuste“. En último término (10,9%), los consultados aseveraron que no le prestan atención o no tienen una opinión formada al respecto. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, el Presidente visitó Nueva York; Davos; Jerusalén; el Vaticano; Washington; Miami; Texas; Los Ángeles; Madrid; San Francisco; El Salvador; Hamburgo; Berlín; Praga; Camboriú; Idaho; París; Santiago de Chile; Palm Beach y Río de Janeiro. El primero de los destinos fue el Foro Económico Mundial de Davos, entre el 15 y el 19 de enero. En ese recorrido de 22.654 kilómetros, el mandatario estuvo acompañado por una comitiva de 13 miembros. Poco menos de un mes tardó en realizar su segunda gira presidencial, esta vez a Israel e Italia (del 5 al 13 de febrero de 2024), donde se reunió con líderes israelíes, visitó sitios religiosos y luego, en Italia, tuvo una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano. Tras ello, y este punto es sensible para su gestión, visitó por primera vez Estados Unidos, cosa que haría en tres oportunidades de manera consecutiva entre abril de 2024 y mayo de ese año. No solo se trata del destino más visitado por Javier Milei, sino también del punto en que consolidó vínculos con el establishment norteamericano, lo que le trajo dividendos económicos como con el préstamo del Tesoro de EE.UU. y un posterior acuerdo comercial firmado a principios de este año. Por otra parte, fue precisamente durante un viaje a esas latitudes que la imagen del Ejecutivo se vio esmerilada: el “Argentina Week” de marzo de este año, donde se vio al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa, Bettina Angeletti, de compras en Nueva York. Es quizás este último episodio el que cambió la perspectiva de los encuestados sobre la importancia de una imagen sólida en el exterior. Además, el informe de Rubikón Intel —consigna que fueron más de 35 las visitas que realizó el referente libertario a destinos en el extranjero— contrasta con la falta de actividades en su agenda en el interior de la Argentina: desde que asumió y hasta febrero de 2026, visitó 46 destinos, tal como explicita en sus informes de gestión Presidencia. Según el reporte, Javier Milei sigue siendo el dirigente con mayor imagen positiva del país, alcanzando un 41,7%. No obstante, su imagen negativa ya se sitúa en el 56,9%, lo que le otorga un saldo neto de -15,2 puntos. Dentro de la estructura de La Libertad Avanza (LLA), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es quien mejor escolta al mandatario con un 39,2% de aprobación. El dato preocupante para la Casa Rosada es el fuerte rechazo que generan figuras centrales del “triángulo de hierro” y el Gabinete. Karina Milei presenta el peor diferencial del oficialismo, con un saldo negativo de -45,3% (solo 22,6% de positiva frente a un rotundo 67,9% de negativa). En una línea similar se ubica el vocero Manuel Adorni, con un saldo de -40,5%, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien a pesar de su exposición ostenta un saldo negativo de -29,4%. Estos números reflejan que, para el Gobierno, el desafío será evitar que el desgaste de figuras como Karina Milei o Manuel Adorni termine por erosionar el capital político del Presidente, que por ahora sigue siendo el principal activo de LLA.