Reservas: el BCRA vendió otros u$s 100 millones mientras se esperan señales del pago al FMI

El Banco Central vendió unos u$s 100 millones de sus reservas en otra jornada de tensión cambiaria. La entidad pasó así a tener un saldo negativo de unos u$s 50 millones en el acumulado de enero, mientras sigue creciendo la incertidumbre respecto a si se le pagará el FMI el vencimiento de u$s 731 millones fijado para este viernes.

La falta de precisiones sobre el pago de los vencimientos que se avecinan (el próximo martes tendría que desembolsar otros u$s 372 millones) alimentaron la tensión cambiaria en los últimos días. En ese contexto, se explica la escalada que han mostrado tanto el dólar blue como las cotizaciones financieras, que fueron anotando un nuevo récord tras otro.

En menos de una semana, el Estado argentino debería abonarle al organismo internacional poco más de u$s 1100 millones. Sin embargo, el Gobierno aún no ha confirmado la realización de estos pagos.

El motivo de ello, se infiere, no es otro que el bajo nivel de reservas netas de las que dispone el Central. De hecho, según trascendió en las últimas horas, el Gobierno estaría buscando expandir en u$s 3000 millones el swap que tiene con China, con el objetivo de ampliar las tenencias y transmitir una señal de que las arcas del Central se encuentran un poco más sólidas.

¿A cuánto caerían las reservas?

"Las reservas netas hoy están en torno a u$s 1500 millones. Si el Gobierno paga estos u$s 1100 millones en los próximos días, probablemente las reservas netas terminen por debajo de los u$s 500 millones . Las reservas netas líquidas, en tanto, quedarían negativas en alrededor de los u$s 3000 millones", estimó Juan Ignacio Paolocchi, economista de Empiria.

Paolocchi señaló que con estos niveles las reservas pasarían a ser las más bajas desde finales de 2015. Hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner, indicó, las arcas del Central de libre disponibilidad habían pasado a terreno negativo . Después se recuperaron y, desde entonces, nunca habían caído hasta esta zona de u$s 500 millones netos.

Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibria, agregó que el Tesoro todavía cuenta con tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por el equivalente a unos u$s 675 millones de dólares. Ese monto, no obstante, no correspondería a los más de u$s 4300 millones que el organismo envió el año pasado, sino a un envío anterior.

"Esto significa que luego del pago del viernes la cuenta de DEG quedará en cero y los pagos a partir de febrero serán contra reservas netas. Estimamos que las reservas netas oscilan los u$s 3000 millones y luego de los pagos de los próximos días perderían unos u$ 415 millones , sin considerar otros factores", detalló.

De acuerdo con Giorgio, es esperable que si el Gobierno realiza estos dos pagos, el próximo paso sea avanzar hacia un acuerdo con el FMI . Teniendo en cuenta que un acuerdo "podría destrabar desembolsos de otras multilaterales", consideró que estos montos no son muy significativos, a pesar de que "las reservas netas están en niveles muy bajos".

Otras consultoras estiman cifras más bajas. Para Eco Go, en este momento las reservas netas están alrededor de los u$s 1600 millones y las líquidas estarían en negativas por unos u$s 2000 millones. Tras los pagos del viernes y del martes, caerían a alrededor de u$s 500 millones y u$s 3000 millones en valores negativos, respectivamente.

"Si se hacen estos pagos, las reservas quedarán en una situación comprometida . Igualmente, sería peor si no se paga . Ante esto, creo que hay dos opciones. Pueden llegar a poner más restricciones a las importaciones o buscar tener más reservas líquidas, haciendo líquidos algunos de los activos, como el swap con China", indicó Sebastián Menescaldi, director de Eco Go.

De acuerdo con Francisco Ballester, director de MindY-Economics, estos números son "preocupantes" porque febrero es el mes más complicado del año en términos cambiarios, ya que los dólares del trigo empiezan a escasear y aún no llegan los de la soja. A esto se suma que, por motivos estacionales, la demanda de pesos suele caer en ese mes.