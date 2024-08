¿Murió el "10% de descuento en efectivo"? Qué dicen los especialistas tras los cambios del Gobierno

Esta semana, el Ministerio de Economía instruyó a la AFIP para que deje de cobrar a los comercios las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias sobre los pagos con tarjeta o con otros medios electrónicos de pago.

Estos impuestos, que suponían entre un 1 % y un 4 % de la transacción para los comercios, se dejarán de cobrar a nivel nacional a partir del próximo 1° de septiembre.

El anuncio surge del paquete fiscal aprobado por el Congreso a fines de junio, el cual definía la reducción de estas retenciones. Sin embargo, ahora la cartera a cargo de Luis Caputo instruyó a la AFIP a que los elimine por completo.

Desde el Gobierno argumentaron que este anuncio permitirá impulsar la actividad económica y "fomentar la utilización de los medios de pago que otorgan mayor transparencia y formalidad a la economía".



Estas retenciones a cuenta de IVA y Ganancias, cuya devolución los comerciantes pueden solicitar en un plazo de 90 días, actualmente encarecen los precios a la hora de pagar con tarjeta, ya sea de débito o crédito, como con medios de pago electrónicos.

Es por esta razón que ya es una práctica común en comercios establecer "descuentos" en efectivo, generalmente un 10, 15 o hasta un 20, debido a que este es el único medio de pago sobre el que no se retienen dichos gravámenes.

¿Es posible que la nueva desregulación del Gobierno sobre las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias elimine esta práctica? ¿O continuará vigente? Qué dicen los especialistas y qué otros factores influyen.

¿Chau al "10% de descuento en efectivo"? qué va a pasar tras la decisión del Gobierno

Las retenciones a cuenta del impuesto a las Ganancias y el IVA, cuya devolución los comercios y empresas pueden solicitar ante AFIP con un plazo de 90 días, suponen un costo extra de entre un 1 % y un 4 %, dependiendo de la transacción.

Actualmente, a las estaciones de servicio y los agentes de retención de IVA se les retiene el 1 % de la compra por IVA y otro 1 % por Ganancias en los pagos con tarjeta de crédito, es decir, un 2% en total. Para otros medios de pago (débito, billeteras virtuales, etc.), cada ítem supone una percepción del 0,5 %, por lo que totalizan un 1%.

Mientras tanto, a las empresas en general se les descuenta un 3% por el IVA y un 1% por Ganancias a los pagos con crédito, es decir, un 4% en total. Para los otros medios de pago se mantiene el 1% (0,5 % por IVA y 0,5 % por Ganancias).

Es por esto que, tal como remarcó el titular de la consultora Focus Market, el economista Damián Di Pace, la quita de las retenciones "es una gran noticia para el comercio" ya que estas le quitaban "liquidez a este en un momento en que necesitaban disponer de ese dinero".

Con esto, se incentiva al comerciante a promover los pagos con débito o crédito, más si tienen promociones con estos sistemas, mientras que también se trata de "un gran aliciente para formalizar el sistema".

Sin embargo, las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias no son los únicos impuestos que se cobran sobre las compras con tarjeta o medios electrónicos: los comercios también deben abonar Ingresos Brutos y cualquier otro gravamen local que impongan ya sea el municipio o la provincia de radicación.

En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el porcentaje que el Estado provincial cobra de Ingresos Brutos suele estar en torno al 3,5% de la facturación y es independiente de la ganancia que tenga el usuario.

Además, las comisiones que los bancos y tarjetas cobran por cuenta propia al utilizar estos medios de pago tampoco se regularon, por lo que se mantendrán vigentes.

Es por esto que, en el comunicado en el que el Ministerio de Economía a cargo de Caputo anunció la quita de las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias, también se convocó a las provincias a eliminar o reducir la retención de Ingresos Brutos -u otros tributos- sobre las compras con tarjeta.

En esta línea, tanto la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) como la Cámara Argentina de Fintech festejaron la medida del Gobierno, pero solicitaron a las provincias que también quiten estas retenciones.

"Insistimos en la necesidad de que las administraciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires tomen medidas consistentes con las de la administración nacional", marcó ABBA en un comunicado.

Entonces, ¿se eliminará el famoso "10% de descuento en efectivo" -o su contracara: "10% de recargo con tarjeta"- o se mantendrá? Aunque se trata de una decisión individual de cada comercio (cabe señalar que no todos aplican esto), el especialista tributario que dirige la consultora SDC, Sebastián Domínguez, compartió su opinión al respecto.

Para él, aunque la medida del Gobierno es "positiva" ya que elimina el "sobre costo financiero que [los comercios] tenían que sufrir por las retenciones", esta práctica de pasar a precios los gravámenes que se cobran sobre el uso de tarjetas no se eliminará del todo.

"¿Va a eliminarse el 10%? y no. Podría bajarse, pero la comisión que tienen [los comercios] de las tarjetas sigue existiendo, entonces una parte de gastos hay", marcó el especialista en diálogo con El Cronista.

"Si puede ser que digan: 'Bueno, ahora es un 5 % en vez de 10 %'", propuso Domínguez. Es por esto que, según él, "mejora la situación", aunque no al resuelve.

"¿Se va a eliminar totalmente esa situación práctica? no creo. Debería bajar, y es positivo que baje, pero la eliminación total no creo porque, como [los comercios] tienen un mayor costo por las comisiones y también por las retenciones de Ingresos Brutos, que son cambios que tienen que disponer las provincias y CABA, no lo creo", cerró el tributarista.

Cabe señalar que el cobro de un recargo en cualquier medio de pago no es legal, ya que distintas leyes y resoluciones establecen que el precio de un producto debe ser único en los comercios. Sin embargo, en la práctica esta técnica es muy común, especialmente al aplicar un "descuento en efectivo".