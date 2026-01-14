Quebrantos: cómo es el nuevo ajuste que plantea el Gobierno y el impacto en las empresas

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este martes que la inflación de diciembre fue de 2,8% y, con ello, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en marcha la recategorización para los contribuyentes.

De acuerdo con la Ley 27.743, el fisco establece una revisión automática mediante la cual ajusta los montos de las escalas del monotributo, según el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La actualización se efectúa dos veces por año -en enero y julio-, tomando como referencia la variación semestral de la inflación. Según el INDEC, los precios al consumidor aumentaron un 13,5% en el acumulado de julio y diciembre de 2025.

De esta forma, la categoría A -la más baja- pasaría de un límite de facturación de $ 8.992.597,87 a $ 10.273.463,76, mientras que el impuesto integrado ( locación, prestación de servicios y venta de cosas muebles ) se incrementaría de $ 4.182,60 a $ 4.778,35.

En tanto, la categoría K -la más alta- pasaría del límite anual de $ 94.805.682,90 a $ 108.309.385,33, sumado a que el impuesto integrado por locación y prestación de servicios aumentaría de $ 1.024.737,89 a $ 1.170.697,03 y el de venta de cosas muebles de $ 341.579,30 a $ 390.232,35.

En los próximos días, ARCA publicará las nuevas escalas vigentes y habilitará el período para que los monotributistas puedan recategorizarse. Tendrán tiempo hasta el 5 de febrero, según indicó el ente recaudador de impuestos en su página web.

Si bien la actualización rige desde el 1° de enero, las cuotas recién tendrán impacto en los bolsillos a partir del próximo mes.

Monotributo 2026: cómo quedan las escalas a partir del nuevo ajuste de ARCA

ARCA dará a conocer en los próximos días cómo quedaron los valores de aplicación a partir del 1° de febrero.

Según cálculos que realizó SDC Asesores Tributarios, tomando como referencia los “Ingresos Brutos anuales” y el “impuesto integrado” del período agosto-diciembre 2025, así quedarían conformadas las escalas durante el primer semestre de 2026:

Categoría Ingresos brutos Impuesto integrado (locaciones y prestaciones) Impuesto integrado (venta de cosas muebles) Aportes al SIPA Aportes obra social A 10.273.463,76 4.778,35 4.778,35 15.609,29 21.980,43 B 15.051.818,99 9.078,88 9.078,88 17.170,22 21.980,43 C 21.104.402,29 15.609,29 14.335,06 18.887,25 21.980,43 D 26.201.314,53 25.484,56 23.732,50 20.775,97 26.121,68 E 30.820.391,28 47.783,56 37.908,29 22.853,57 31.855,70 F 38.625.038,16 67.215,53 49.376,34 25.138,92 36.634,06 G 46.190.767,27 122.325,89 61.162,94 35.194,49 39.501,07 H 70.082.543,45 350.412,72 175.206,35 49.272,29 47.464,99 I 78.444.665,12 696.843,47 278.737,38 68.981,20 58.614,50 J 89.833.078,42 836.212,15 334.484,87 96.573,68 65.782,02 K 108.309.385,33 1.170.697,03 390.232,35 135.203,15 75.179,46

ARCA: por qué es importante hacer la recategorización del monotributo

La recategorización del monotributo es una instancia de evaluación que deben realizar los contribuyentes para conocer si deben mantenerse en la misma categoría o realizar modificaciones.

Si los ingresos acompañaron la variación semestral de la inflación, no tendrán que cambiar de categoría . Por el contrario, si los ingresos quedaron detrás en relación con el avance del IPC en el período señalado, ahí podrán bajar de categoría .

Sin embargo, si los ingresos de los contribuyentes aumentaron y superaron, además, los topes de su categoría, será obligatoria la recategorización.

“Los períodos de recategorización son cada 6 meses, en febrero y agosto, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses. Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida , hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría”, detalló ARCA.

Lo que hay que tener en cuenta, según precisó el abogado tributarista y CEO de SDC Asesores Tibutarios, Sebastián Domínguez, es que hay que revisar todos los parámetros. “No solo la facturación, sino también los alquileres devengados, superficie, precio unitario de venta (si es de cosas muebles) y facturación de los últimos 12 meses”, explicó.

Recategorización de oficio

La “recategorización de oficio” es un proceso sistémico que opera cuando un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera inexacta .

Por ejemplo, si se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos para la categoría en la cual un monotributista está encuadrado, ARCA podrá recategorizarlos de oficio.

“Recibirán una notificación en el domicilio fiscal electrónico dentro de los primeros 10 días hábiles administrativos posteriores al plazo previsto para realizar la recategorización. Los motivos de la recategorización de oficio podrán consultarse con clave fiscal desde el portal de Monotributo ”, señalaron.

Las escalas del monotributo se ajustarán un 13% e impactarán en los bolsillos de los argentinos a partir de febrero

ARCA podría sancionar con una multa del 50% de la cuota que debería haber pagado si se hubiera recategorizado de manera correcta.

“El monotributista podrá, en el mismo acto de la notificación o dentro de los 10 días posteriores, presentar formalmente su descargo. En el mismo indicará los elementos con los cuales justifica no haberse recategorizado o haberlo hecho en una categoría menor a la determinada por ARCA”, remarcan desde el fisco.

Recategorización simplificada

La “recategorización simplificada” es un sistema desarrollado por el fisco, a través del cual se puede conocer -de forma automática- la facturación anual cuando el contribuyente comience con el trámite .

Podrán realizar el procedimiento quienes tengan 12 meses o más dentro del monotributo. También quienes tengan puntos de ventas electrónicos (exclusivamente).