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Este jueves, 4 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3564.0 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,65%.

En la última semana, la cotización del Dólar descendió -2.39% y en el último año acumuló una caída de -7.46%, evidenciando una tendencia bajista.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.
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Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un comportamiento mixto: comenzó con dos caídas, tuvo un tramo de tres alzas consecutivas a mitad de periodo y terminó con vaivenes, por lo que el balance neto es prácticamente nulo y sin una tendencia clara.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 20.97%, superando la volatilidad anual del 13.18%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

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La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva hoy. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado y puede atraer inversiones.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3564.0 pesos colombianos, es de 356,400 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 712,800 pesos colombianos y 500 dólares cuesta 1,782,000 pesos colombianos.