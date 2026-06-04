Este jueves, 4 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3564.0 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,65%.

En la última semana, la cotización del Dólar descendió -2.39% y en el último año acumuló una caída de -7.46%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un comportamiento mixto: comenzó con dos caídas, tuvo un tramo de tres alzas consecutivas a mitad de periodo y terminó con vaivenes, por lo que el balance neto es prácticamente nulo y sin una tendencia clara.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 20.97%, superando la volatilidad anual del 13.18%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva hoy. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado y puede atraer inversiones.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3564.0 pesos colombianos, es de 356,400 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 712,800 pesos colombianos y 500 dólares cuesta 1,782,000 pesos colombianos.