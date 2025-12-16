Desde el Gobierno informaron que construyeron un túnel en una de las localidades del conurbano más congestionadas. Las obras permitirán el paso en dos sentidos de los vehículos por debajo las vías del tren Roca.

Inauguran un puente clave en el conurbano, dónde está ubicado

Trenes Argentinos informó la habilitación de un nuevo túnel en la Avenida Presidente Perón, a la altura de las vías de la línea Roca. El paso bajo nivel ubicado en Rafael Calzada (Almirante Brown) fue inaugurado el pasado 12 de diciembre en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.

El nuevo conducto ya permite el paso a doble mano de los vehículos, lo que permitirá descongestionar y evitar los riesgos asociados al cruce ferroviario.

Cómo es el nuevo puente bajo el tren Roca

El paso bajo nivel se ubica en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ramal Bosques, vía Temperley, del Ferrocarril General Roca. Su trazado contempla 190 metros de largos y fue diseñado con curva y contracurva para integrarse a las calles existentes. Tiene un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles.

La ejecución del proyecto también contempló la construcción de:

Dos puentes ferroviarios

Muros de contención

Pavimentos de hormigón

Una estación de bombeo pluvial

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, estuvo presente en la obra y dijo: “habilitamos al tránsito el paso bajo nivel en Rafael Calzada, una obra necesaria para que la gente transite de una forma más tranquila, segura y ahorrándose mucho tiempo de viaje”.