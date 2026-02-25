La actividad económica creció un 3,5% interanual y un 1,8% respecto del mes anterior. Así, en el año, la actividad registró una suba acumulada de 4,4% respecto del mismo período de 2024. En la variación mensual, la actividad interrumpió dos meses consecutivos de caídas. El resultado del mes fue explicado en su mayor parte por el desempeño de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2% interanual en diciembre, empujado por la buena dinámica que mostró la cosecha fina, en particular el trigo. “La magnitud de la mejora superó lo esperado.De esta forma, la economía promedió una expansión de 4,4% el año pasado, recuperando el terreno perdido de 2023 y 2024″, detalló la consultora Equilibra. “Una de las claves del EMAE de diciembre 2025 fue el máximo nivel histórico del EMAE agropecuario (gracias a cosecha récord de trigo): creció 18% s.e. y 32% interanual, aportando casi 2 puntos porcentuales del 3,5% interanual del incremento de la actividad económica”, agregaron. El segundo segmento que más aportó fueron los impuestos que treparon 5,2%. La intermediación financiera fue el tercero en el peso total de la medición, tras marcar un alza de 14,1% interanual. La explotación de minas y canteras marcó una suba de 9,1%, electricidad, gas y agua trepó un 10,7%. El otro sector que registró una suba relevante fue la pesca, de alta volatilidad, pero que anotó en diciembre un crecimiento del 18,3%. En el sentido contrario, incidieron a la baja sectores como la industria (-3,9% interanual), que fue el que más contuvo la suba del indicador. Le siguieron comercio mayorista y minorista (-1,3%), en un mes tradicionalmente signado por las compras vinculadas a las fiestas. También tuvieron caídas la administración pública (-1,1%) y hoteles y restaurantes se contrajo un 1,5% en el mes en el que comienza el período vacacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que respecto de diciembre de 2024, once de los quince sectores de actividad tuvieron subas. El ministro agregó que tanto el dato desestacionalizado como el de tendencia ciclo marcaron máximos históricos y sumó: “A pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA, permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”. El 20 de marzo se conocerá el dato del PBI para el cuarto trimestre que brindará los datos consolidados sobre el desempeño de la actividad en el año. El FMI había proyectado para 2025 un crecimiento del 5,5% y el Gobierno se mostraba optimista con la recuperación, que tuvo viento de cola en la primera parte de 2025 marcado en gran parte por la reactivación del crédito y los buenos datos del agro. Haroldo Montagu, economista jefe de Vectorial, marcó que 2024 dejó un arrastre estadístico de casi tres puntos, por lo que el crecimiento real rondaría un punto y medio en 2025: “Ese punto y medio es explicado básicamente por la intermediación financiera y el agro que tuvo buen desempeño”. Además, marcó una desaceleración respecto de los niveles registrados en la primera mitad del año, cuando el crecimiento anual corría al 6%. “La pregunta es cuáles van a ser los sectores que traccionen la actividad hacia 2026. Este dato trae más incertidumbres que certezas respecto del devenir de la economía argentina”, agregó Montagu. Desde Vectorial marcaron que distintos indicadores dan cuenta del estancamiento que atraviesa la actividad: “Según la Unión Industrial Argentina, hacia octubre casi el 50% de las empresas industriales registraba dificultades para cumplir con algún tipo de obligación —impuestos, proveedores y/o salarios—, frente a un 40% en igual período de 2024. La mayoría de las firmas señala que los incumplimientos se concentran en el pago de impuestos, las deudas financieras son el rubro que más creció interanualmente”. Para este año, el FMI proyecta un crecimiento de 4,5%. El Gobierno plasmó en el presupuesto que la suba será del 5%. Desde GMA plantearon que el arrastre estadístico que deja 2025 es de 2%, es decir que si la actividad se mantiene a los niveles de diciembre, en 2026 el crecimiento promedio sería del 2%. Los economistas desde los umbrales ortodoxos, como el exministro Domingo Cavallo, advierten que Argentina inició un proceso de estanflación, marcado por el estancamiento de la actividad y la aceleración de la inflación. Desde el sector empresario, fue Jorge Brito, presidente de Banco Macro, quien planteó que debería empezar a dársele más relevancia a la actividad por sobre a la desinflación. Es que desde EcoGo plantearon que una vez superadas las elecciones, el Gobierno priorizó en ancla cambiaria y la desinflación por sobre el nivel de actividad económica. El proceso de normalización macroeconómica, subrayó Econviews, supuso una reconversión de la economía, en la que “algunos jugadores quedarán inevitablemente en el camino, otros podrán adaptarse y otros más competitivos van a emerger como ganadores”. En este sentido, observan que el problema es la velocidad del cambio y la ausencia de amortiguadores: “El impacto ya es visible en las estadísticas oficiales: en los últimos cinco meses se perdieron 71.000 empleos registrados, los salarios reales sufrieron nuevos retrocesos y la actividad económica sigue estancada”. “La actividad, en general, está bastante frenada”, advirtió Florencia Iragui, economista de LCG, quien citó la caída de las ventas minoristas, en supermercados y de la recaudación de IVA, “la cual nos anticipa un poco lo que pasa con la actividad”. “Si a estos datos, le sumamos el alto ratio de irregularidad que se maneja actualmente, resulta difícil pensar en una recuperación marcada del consumo, interno por lo menos”, agregó Iragui. “El EMAE anticipa un arrastre estadístico positivo de 0,8% para este año. Es decir, si la economía sostiene el nivel de actividad alcanzado el último cuarto del año pasado, el PIB crecería 0,8% en 2026″, destaca Equilibra.