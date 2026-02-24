Argentina se prepara para su semana en Wall Street mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía analiza la segunda revisión. La semana argentina en Wall Street, que se realizará entre el 9 y el 12 de marzo, siembra expectativas desde lo financiero pero también para la economía real. Los primeros días, los encuentros se desarrollarán en las sedes del JP Morgan y del Bank of America. El evento continuará el 12 con exposiciones del empresariado local en un evento convocado por la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (AmCham) Los encargados de la presentación en sociedad del programa libertario serán los popes de Wall Street junto al fondo Kaszek, orientado a financiar emprendimientos tecnológicos. Además, participan AmCham, el Citi, el Council of the Americas y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, junto a la Cancillería y la embajada de Estados Unidos. Sobre los protagonistas locales, la lista no está cerrada pero circulan los nombres de los principales empresarios del país. En particular, los comprometidos en los sectores “ganadores”. Tanto es así que el foro empresario local IDEA tendrá su propio panel de empresarios argentinos el 12 de marzo en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina. El encuentro tendrá el foco puesto en “las oportunidades de inversión en sectores competitivos de nuestro país como la agroindustria, oil & gas, minería, energía nuclear y economía del conocimiento”. Si bien el evento transcurrirá en las sedes de los principales bancos del mundo, las expectativas del Gobierno no están depositadas en el frente financiero, sino que miran a la economía real. El fundamento atrás de esas expectativas es que pueda concretarse el financiamiento para inversiones en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) o para privatizaciones. Esta alternativa cobra especial relevancia de cara a las privatizaciones que se acelerarán a partir de marzo. En especial, la venta de las líneas de trenes de Belgrano Cargas, el San Martín Carga y el Urquiza. El Grupo México está interesado en hacerse con las redes, pero mantener la operación total del servicio. Para hacerlo, el grupo aspira a conseguir financiamiento de las principales firmas de Estados Unidos, algo que podría concretarse en los primeros días de marzo. En el frente local, espera también las definiciones el consorcio de las cerealeras que también están interesadas en quedarse con la red, pero manteniendo el open access que quería el Gobierno, para que cualquiera con el material rodante pueda circular. Las “estrellas” del Gobierno participará del viaje, empezando por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, sus pares de Desregulación y Salud, Federico Sturzenegger y Mario Lugones, y el secretario coordinador de Energía, Daniel González, el encargado de revisar y aprobar los proyectos del RIGI. Las provincias también tendrán su representación. Una comitiva de Chubut viajará, compuesta fundamentalmente por empresarios de gas y petróleo, pesca, logística, agroindustria, economía del conocimiento y turismo. También fue convocado el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés y confirmó que asistirá el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que acaba de anunciar exenciones adicionales al RIGI, además de conseguir que el régimen se amplíe para el sector del upstream de petróleo y gas, excluido en el proyecto original. En paralelo, se esperan definiciones del FMI, cuya misión dejó el país hace 10 días y no dejó mayores definiciones. La vocera del organismo, Julie Kozack, dijo que las conversaciones con Argentina continuaban para concluir la revisión técnica, pero estaban conformes con la macroeconomía y la acumulación de reservas. Una vez concretada, el directorio debía discutir y aprobar (o no) la revisión que trae consigo un desembolso de u$s 1000 millones. Aún no hay fecha para la reunión del directorio, que puede demorar hasta un mes. Pero Caputo anida la expectativa secreta de tener un “guiño” del organismo antes de la cita con Wall Street.