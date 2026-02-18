Las privatizaciones están a la espera de las definiciones finales para concretarse. Las ansias se concentran en los trenes, que saldrán el próximo mes, mientras avanzan las rutas y hay una que es el mayor desafío. Las privatizaciones están a la espera de las definiciones finales para concretarse. Las ansias se concentran en los trenes, que saldrán el próximo mes, mientras avanzan las rutas y hay una que es el mayor desafío. Avanzan más rápido las licitaciones para las rutas, en especial el de la red federal de concesiones que ya va por su cuarta oferta y logró la asignación exitosa de la primera, mientras que las otras dos se encuentran con procesos abiertos. En total, la red por licitar tiene 9.000 kilómetros que representan el 20% de la Red Vial Nacional y concentran el 80% del tránsito. El Belgrano Cargas genera la mayor expectativa por su recorrido, que lo vincula con las principales actividades productivas del país. La traza recorre desde el norte, cruza varios centros mineros, la región núcleo y el puerto de Rosario. Esta empresa es la más codiciada. Ya mostró su interés la extranjera Grupo México con su división ferroviaria GMXT, que opera en el norte del continente y planea una inversión inicial de al menos u$s 3000 millones con financiamiento de bancos estadounidenses. Los mismos bancos recibirán a Milei entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York. Enfrente tiene a las principales agroexportadoras del país en el Consorcio Belgrano Cargas, que ya tiene diálogo con organismos multilaterales para hacerse del financiamiento y aseguran que prestarán el servicio de open access, para permitir que otros usen las vías. El Gobierno busca vender el Belgrano, el Urquiza y el San Martín Cargas en partes, vías, material rodante y talleres. La expectativa es que la licitación, ya varias veces postergada, sea en marzo. Marzo también contaría con la llegada de la venta de Intercargo, la empresa que mantenía el monopolio de operación de rampa en los aeropuertos. El anuncio de venta fue en marzo del año pasado y se realizaría también por licitación pública nacional e internacional. El próximo mes vence el plazo para definir el costo de las acciones y la convocatoria. En agenda de ventas están también AySA, anunciada hace casi un año. La idea era desprenderse del 90% de las acciones en manos del Estado. Todavía no hubo nada en concreto y se trabaja en el pliego. Desde el Ministerio de Economía, responsable junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, aseguraron que no está en la agenda inmediata. El Gobierno también trabaja en la venta de su participación en la transportista eléctrica Transener. En lo que respecta a Correo Argentino, ya hay interesados internacionales como informó El Cronista, pero el proceso será por concesión, lo que podría implicar que se concrete hacia fines del primer semestre. Transener hoy es de capital mixto, controlada por Citelec, sociedad integrada por Pampa Energía y Enarsa. El capital accionario corresponde en un 51% a acciones de Clase A en manos de Citelec, sociedad integrada por .Pampa Energía y Enarsa, y un 49% de capital flotante, dónde hay inversores tales como el ANSES. Transener es líder en transporte de energía eléctrica en alta y extra alta tensión, operando la mayor parte de la red nacional de transmisión (casi 12.400 km de líneas) El valor bursátil de la empresa gira en torno a los u$s 1.300 millones y la parte del Ejecutivo podría alcanzar u$s 300 millones. Se estima que Pampa Energía estará entre los oferentes. Pablo Piano, CEO de DHL e-Commerce, habló sobre el Correo con El Cronista. “Es algo que vamos a estar explorando para ver de qué forma el gobierno piensa hacer esa licitación. No hemos recibido todavía ningún tipo de documentación formal, creo que todavía los pliegos no han sido compartidos, pero definitivamente vamos a explorar esa oportunidad en detalle. Arrancamos hace 25 años con la privatización del correo alemán, Deutsche Post. Fue una de las historias de éxito más claras de transformación de un correo. Tenemos experiencia. El correo en sí, el envío de cartas, no es un negocio, sino la paquetería”, explicó a "El Cronista" en el foro de Davos. La mayor dificultad viene por parte de Nucleoeléctrica, pero no tiene que ver con el escándalo de corrupción desatado bajo la gestión de su ex titular Demian Reidel y los presuntos sobreprecios en contratos de limpieza. La empresa busca vender el 44% de la compañía y se planeaba empezar en noviembre con el proceso de licitación. La dificultad se plantea a la hora de cotizar la compañía responsable de la operación de las tres centrales nucleares de Argentina. El 51% restante de la compañía quedará en manos del Estado nacional mientras que el 5% deberá ser de propiedad participada. En el mundo el país con mayor cantidad de reactores es Estados Unidos, con 92 en funcionamiento y 44 parados. China cuenta con 55 y se ubica tercero, pero es el que más fabrica actualmente, con 19 en desarrollo. Los potenciales inversores internacionales tienen todavía en la mira la vigencia del cepo y una restricción que ya fue planteada por GMXT: las privatizaciones no están dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas (RIGI). El RIGI permite saltar el cepo además de otorgar incentivos fiscales a las inversiones. La minería fue la que más aprovechó, pero conocedores de los procesos de inversiones extranjeras advierten que el cepo es un factor a la hora de mostrar interés, sobre todo dado los montos de inversión y costo que requieren las empresas públicas ofertadas.